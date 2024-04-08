Вчені з'ясували, як розлади настрою впливають на шанси отримати водійські права

Науковці виявили, що молоді люди з розладами настрою, як-от депресією та біполярним розладом, мають на 30% менше шансів отримати водійські права, ніж однолітки без таких розладів.

Вони також відчувають підвищений ризик аварії, йдеться у досліджені, опублікованому в журналі JAMA Network Open, пише MedicalXpress.

У людей з діагностованими розладами настрою часто порушуються увага, пам’ять і моторика. Це спричиняє проблеми під час отримання водійського посвідчення.

Дослідження, яке проводив Центр дослідження та профілактики травм, тривало кілька років.

Науковці проаналізували дані майже 90 тисяч пацієнтів, які народилися з 1987 по 2000 роки. У цій виборці було близько 2 тисяч молодих людей з розладами настрою.

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Дослідники знайшли зв'язок між станом здоров’я піддослідних і даними про водійські права та ДТП у Нью-Джерсі.

"Молодь із розладами настрою на 30% рідше отримувала водійські права, ніж однолітки без таких розладів. Нам потрібно знайти способи допомогти їм залишатися мобільними, щоб вони могли вести здорове повноцінне життя", – заявив провідний автор і доктор медичних наук Крістофер Е. Гоу.

Люди з розладами настрою не лише рідше отримували водійські права, а й мали дещо вищі загальні показники аварій – як через 12, так і через 48 місяців (на 16% і 19% відповідно) після отримання ліцензії.

Молодь з розладами настрою також частіше потрапляла у ДТП через несправності і алкогольне сп'яніння. Також серед них були більш поширені аварії, що трапилися вночі.

У них також частіше забирали водійські права, ніж в однолітків без розладів.