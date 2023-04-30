У США 13-річний хлопчик запобіг аварії шкільного автобуса, коли водійка втратила свідомість

Семикласник з американського штату Мічиган Діллон Рівз запобіг аварії шкільного автобуса після того, як водійка втратила свідомість.

Про це повідомляє CNN.

Поліція назвала вчинок хлопчика "надзвичайним актом мужності та зрілості".

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Шкільний автобус розвозив учнів по домівках. Водійка відчула запаморочення і попередила шкільний відділ транспорту, що погано почувається і збирається зупинитися.

Однак водійка не встигла доїхати туди, де планувала припаркуватися, втратила свідомість і не змогла зупинити автобус, який почав виїжджати на зустрічну смугу.

В автобусі, де було 66 учнів, розпочалася паніка. Однак 13-річний Рівз взявся за кермо і почав повільно натискати на гальма. Хлопчик кричав пасажирам:

"Хтось подзвоніть у 911. Негайно. Хтось повинен зателефонувати 911. Нехай хтось подзвонить у 911!".

З рештою, Діллон скерував автобус у безпечне місце.

Діллон Рівз. Фото: Ірета Рівз

Поліція та пожежна служба відреагували на інцидент протягом декількох хвилин і надали допомогу водійці автобуса. Усіх учнів посадили в інший автобус і відвезли додому. Ніхто з дітей не постраждав.

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Водійку доправили до лікарні для обстеження.

Батьки Рівза, Стів і Ірета Рівз, пишаються своїм сином і називають його "маленьким героєм".

"Діллон цього року дійсно був чудовим хлопцем. Він пройшов довгий шлях. Він дивував нас чудовими оцінками і своїми виступами у школі з друзями. І те, що він зробив просто наповнює моє серце, змушує його стрибати від радощів", – сказала мама хлопчика.