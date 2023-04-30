У США 13-річний хлопчик запобіг аварії шкільного автобуса, коли водійка втратила свідомість

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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30 квітня 2023

Семикласник з американського штату Мічиган Діллон Рівз запобіг аварії шкільного автобуса після того, як водійка втратила свідомість.

Про це повідомляє CNN.

Поліція назвала вчинок хлопчика "надзвичайним актом мужності та зрілості".

Шкільний автобус розвозив учнів по домівках. Водійка відчула запаморочення і попередила шкільний відділ транспорту, що погано почувається і збирається зупинитися.

Однак водійка не встигла доїхати туди, де планувала припаркуватися, втратила свідомість і не змогла зупинити автобус, який почав виїжджати на зустрічну смугу.

В автобусі, де було 66 учнів, розпочалася паніка. Однак 13-річний Рівз взявся за кермо і почав повільно натискати на гальма. Хлопчик кричав пасажирам:

"Хтось подзвоніть у 911. Негайно. Хтось повинен зателефонувати 911. Нехай хтось подзвонить у 911!".

З рештою, Діллон скерував автобус у безпечне місце.

 Діллон Рівз. Фото: Ірета Рівз

Поліція та пожежна служба відреагували на інцидент протягом декількох хвилин і надали допомогу водійці автобуса. Усіх учнів посадили в інший автобус і відвезли додому. Ніхто з дітей не постраждав.

Водійку доправили до лікарні для обстеження.

Батьки Рівза, Стів і Ірета Рівз, пишаються своїм сином і називають його "маленьким героєм".

"Діллон цього року дійсно був чудовим хлопцем. Він пройшов довгий шлях. Він дивував нас чудовими оцінками і своїми виступами у школі з друзями. І те, що він зробив просто наповнює моє серце, змушує його стрибати від радощів", – сказала мама хлопчика.

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