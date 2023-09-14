У Києві відкрили водійські курси для жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну

У Києві відкрили перші в Україні водійські курси категорії В для жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах через повномасштабне вторгнення РФ.

У пілотному проєкті "Права розширюють можливості" бере участь 15 жінок, повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

Проєкт створений для жінок, які не мають водійського посвідчення, втім хочуть його отримати з метою підвищення економічної спроможності.

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"Через війну вони вимушені були переїхати з рідних міст та починати все з нуля. Втратили житло, роботу та постійні джерела доходу. Самостійно виховують дітей з інвалідністю, пережили окупацію, мають скрутне фінансове становище", – зазначила Марина Хонда.

Усі фото: Марина Хонда

Вона додала, що в пілотному проєкті беруть участь 15 жінок. Навчання також передбачає 5 інклюзивних місць для жінок з інвалідністю.

За словами заступниці голови КМДА, первинним етапом відбору учасниць став аналіз анкет, фінальним – особистісні інтерв'ю.

Проєкт створили за підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні

"Від моменту оголошення конкурсу за три дні організатори отримали близько двох тисяч заявок", – додала Марина Хонда.

"Учасниці дуже зацікавлені в навчанні та показують високу мотивацію", – додала заступниця голови КМДА

Курси складаються з теоретичної та практичної частин. Очікується, що до кінця цього року учасниці отримають водійське посвідчення категорії В.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині відкрили автошколу для людей з інвалідністю.

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