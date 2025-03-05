Менше етапів та добровільна реєстрація: МОН оновило правила проведення шкільних олімпіад

Міністерство освіти і науки оновило правила до проведення олімпіад для школярів. Серед майбутніх змін – зменшення кількості етапів та добровільна реєстрація на участь.

Про це повідомив заступник міністра освіти й науки Євген Кудрявець на презентації нового Положення про олімпіадний і турнірний рух.

Зміни набирають чинності 1 червня 2025 року. Серед головних причин їхнього введення:

нерівні умови для учасників на другому (місцевому) етапі олімпіади в різних областях;

складний вихід на фінальні етапи;

обмеження доступу для окремих категорій учасників (дітей з особливими потребами, за кордоном);

відсутність системної координації.

Згідно з новим положенням, шкільний етап олімпіади, який проводили першим, скасовують. Залишаються місцевий, обласний та державний.

Щоб уникнути примусу від вчителів, запроваджується система самовисування для участі в олімпіадах. Кожний охочий учень зможе зареєструватися самостійно.

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За словами Кудрявця, шкільний етап був формальним. Його скасування дозволить вчителям зосередитися на тих дітях, які дійсно хочуть взяти участь в олімпіаді.

Для проведення першого етапу кожна область визначатиме опорні осередки, а також проводитиме підготовку учнів і вчителів.

Шлях учасників шкільної олімпіади після змін МОН

Окремо створять закордонний округ для українських школярів. Вони приєднуватимуться до інших учасників на другому етапі.

На обласному етапі всі школярі матимуть однакові завдання. Він проходитиме в один день в усіх областях. Крім того, вводиться персональна відповідальність за передчасне розповсюдження завдань.

Діти з наукових ліцеїв зможуть брати участь одразу в другому етапі. А учні Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка – у третьому. Однак для останніх є обмеження – це стосується лише трьох олімпіад, в яких учасники з УМФЛ були у трійці лідерів останні 10 років.

Також МОН оновило систему рейтингів, яка збільшує шанс потрапити до третього етапу. Діти, яких не оберуть до регіональних команд, зможуть потрапити до них на основі рейтингів, які формуватимуть за результати на другому етапі.

Інтернет-олімпіади замінить STEM-олімпіада з природничої, математичної, технологічної та інформатичної галузей. Вона буде одна та проводитиметься у два етапи – очний та заочний.

У STEM-олімпіаді братимуть участь учні 9-11 класів і профтехів. Передбачається, що завдання будуть творчими – на опрацювання рішень. Заочний її етап може тривати навіть до трьох місяців – за рішенням журі.

Раніше ми писали, що в офісі освітньої омбудсменки Надії Лещик готують звернення до органів влади через надмірне навантаження на учнів, студентів та вчителів різноманітними заходами.