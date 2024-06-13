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Як перерахувати оцінки закордонних шкіл на 12-бальну шкалу? Таблиці від МОН

Альона Павлюк — 13 червня, 13:56
Як перерахувати оцінки закордонних шкіл на 12-бальну шкалу? Таблиці від МОН
МОН опублікувало таблиці для перезарахування оцінок із закордонних шкіл
ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Міністерство освіти і науки затвердило механізм перезарахування оцінок із закордонних шкіл за українською 12-бальною системою.

Для 25 країн створили окремі таблиці, для решти застосовуватиметься універсальна, повідомили в міністерстві.

Перезараховувати можна оцінки з предметів, спільних для обох країн. Решту дисциплін (зокрема, українську мову, літературу та історію) учні вивчатимуть за скороченими програми й проходитимуть оцінювання дистанційно.

"Тепер нарешті все стане набагато простіше: за спеціальною таблицею переводите, наприклад, польську оцінку "добре" на українську "8".

Якщо системи оцінювання різняться, як-от у Німеччині, де "1" є найвищим балом, тоді ставимо оцінку на користь учня, тобто "12", розповів міністр освіти Оксен Лісовий.

Окремі таблиці розробили для таких країн:

  • Словаччина;
  • Болгарія;
  • Литва;
  • Бельгія;
  • Фінляндія;
  • Туреччина;
  • Естонія;
  • Ізраїль;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • США;
  • Латвія;
  • Швеція;
  • Австрія;
  • Швейцарія;
  • Румунія;
  • Норвегія;
  • Канада;
  • Німеччина;
  • Польща;
  • Чехія;
  • Італія;
  • Велика Британія;
  • Нідерланди;
  • Угорщина;
  • Франція.

Для всіх інших країн перезарахування здійснюватиметься за загальною таблицею.

Учні, які одночасно навчаються за кордоном та в Україні, можуть скласти річне оцінювання перед початком наступного навчального року з перезарахуванням результатів навчання за кордоном.

Нагадаємо, минулого року для учнів, які навчаються за кордоном, МОН затвердило програму з українознавчим компонентом.

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