Як перерахувати оцінки закордонних шкіл на 12-бальну шкалу? Таблиці від МОН
Міністерство освіти і науки затвердило механізм перезарахування оцінок із закордонних шкіл за українською 12-бальною системою.
Для 25 країн створили окремі таблиці, для решти застосовуватиметься універсальна, повідомили в міністерстві.
Перезараховувати можна оцінки з предметів, спільних для обох країн. Решту дисциплін (зокрема, українську мову, літературу та історію) учні вивчатимуть за скороченими програми й проходитимуть оцінювання дистанційно.
"Тепер нарешті все стане набагато простіше: за спеціальною таблицею переводите, наприклад, польську оцінку "добре" на українську "8".
Якщо системи оцінювання різняться, як-от у Німеччині, де "1" є найвищим балом, тоді ставимо оцінку на користь учня, тобто "12", – розповів міністр освіти Оксен Лісовий.
Окремі таблиці розробили для таких країн:
- Словаччина;
- Болгарія;
- Литва;
- Бельгія;
- Фінляндія;
- Туреччина;
- Естонія;
- Ізраїль;
- Ірландія;
- Іспанія;
- США;
- Латвія;
- Швеція;
- Австрія;
- Швейцарія;
- Румунія;
- Норвегія;
- Канада;
- Німеччина;
- Польща;
- Чехія;
- Італія;
- Велика Британія;
- Нідерланди;
- Угорщина;
- Франція.
Для всіх інших країн перезарахування здійснюватиметься за загальною таблицею.
Учні, які одночасно навчаються за кордоном та в Україні, можуть скласти річне оцінювання перед початком наступного навчального року з перезарахуванням результатів навчання за кордоном.
Нагадаємо, минулого року для учнів, які навчаються за кордоном, МОН затвердило програму з українознавчим компонентом.