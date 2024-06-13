Як перерахувати оцінки закордонних шкіл на 12-бальну шкалу? Таблиці від МОН

Міністерство освіти і науки затвердило механізм перезарахування оцінок із закордонних шкіл за українською 12-бальною системою.

Для 25 країн створили окремі таблиці, для решти застосовуватиметься універсальна, повідомили в міністерстві.

Перезараховувати можна оцінки з предметів, спільних для обох країн. Решту дисциплін (зокрема, українську мову, літературу та історію) учні вивчатимуть за скороченими програми й проходитимуть оцінювання дистанційно.

"Тепер нарешті все стане набагато простіше: за спеціальною таблицею переводите, наприклад, польську оцінку "добре" на українську "8".

Якщо системи оцінювання різняться, як-от у Німеччині, де "1" є найвищим балом, тоді ставимо оцінку на користь учня, тобто "12", – розповів міністр освіти Оксен Лісовий.

Окремі таблиці розробили для таких країн:

Словаччина;

Болгарія;

Литва;

Бельгія;

Фінляндія;

Туреччина;

Естонія;

Ізраїль;

Ірландія;

Іспанія;

США;

Латвія;

Швеція;

Австрія;

Швейцарія;

Румунія;

Норвегія;

Канада;

Німеччина;

Польща;

Чехія;

Італія;

Велика Британія;

Нідерланди;

Угорщина;

Франція.

Для всіх інших країн перезарахування здійснюватиметься за загальною таблицею.

Учні, які одночасно навчаються за кордоном та в Україні, можуть скласти річне оцінювання перед початком наступного навчального року з перезарахуванням результатів навчання за кордоном.

Нагадаємо, минулого року для учнів, які навчаються за кордоном, МОН затвердило програму з українознавчим компонентом.