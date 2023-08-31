МОН затвердило нову програму для школярів, які навчаються за кордоном: що вона передбачає

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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31 серпня 2023

Для учнів, які навчаються за кордоном, затвердили програму з українознавчим компонентом. Тобто їм потрібно буде відвідувати лише деякі предмети, які вони не зможуть вивчати у школах ЄС.

Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки. 

Для річного оцінювання буде необхідно складати лише предмети українознавчого компонента, які вивчатимуть дистанційно. До них входить українська мова, література та історія.

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З інших предметів (як от математика, природничі науки) українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки із закордонних закладів освіти.

 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

За даними МОН у 2022-2023 році за межами України навчались близько 500 тисяч українських дітей.

"За кордоном діти, як правило, зобов'язані відвідувати місцеву школу. Тож навчання ще й в українському закладі може бути складним через подвійне навантаження для дитини. 

Щоб уникнути цього, але зберегти українським дітям зв'язок з рідною країною, ми створили цю освітню програму, яка передбачає вивчення лише українського компонента – мови, літератури, історії та інших предметів, які не вивчають у закордонних школах", – зазначив міністр Оксен Лісовий.

Він додав, що далі рішення про організацію такого навчання мають затвердити в уряді.

У МОН також планують визначити окремі школи з класами дистанційного вивчення цих предметів у різних регіонах України.

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Нагадаємо, у міністерстві також вирішили, що на прифронтових територіях школи не працюватимуть офлайн навіть за наявності укриття.

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