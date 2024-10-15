МОН розподілило 5 мільярдів на укриття для шкіл і профтехів: що передбачає план

Українські школи та профтехи отримають 5 мільярдів на облаштування укриттів

Міністерство освіти та науки вирішило, як саме будуть використані 5 мільярдів гривень дотації на облаштування укриттів у навчальних закладах.

Ці кошти витратять на створення 77 укриттів у восьми прикордонних і прифронтових областях, повідомили у відомстві.

Укриття за цей кошт з’являться у 24 закладах професійної освіти та 53 школах.

Гроші витратять на будівельні роботи, а от підготовку документації для проєктів громади повинні зробити самостійно до 1 грудня 2024 року. Типові проєкти можна знайти на спеціальному сайті "Моя Фортеця".

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Укриття повинні відповідати державним будівельним нормам захисних споруд цивільного захисту та бути або протирадіаційними, або спорудами подвійного призначення.

Якщо грошей дотації не вистачить на всю роботу, громади мають доплатити різницю з місцевих бюджетів. За тим, як витрачаються гроші і йде будівництво, стежитиме МОН через спеціальну систему моніторингу. Громади звітуватимуть щомісяця.

Усі укриття повинні бути готові до 1 вересня 2025 року, щоб до цього часу забезпечити школярам і студентам безпеку та можливість навчатися очно.

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