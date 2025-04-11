МОН скоротило ліцензійні обсяги набору студентів для 195 вишів: яка причина

Міністерство освіти і науки України скоротило ліцензійні обсяги для 195 вищих навчальних закладів закладів на освітній рівень бакалавра. Йдеться про максимальну кількість студентів, які можуть бути зараховані до університету на певний напрям підготовки.

У міністерстві наголошують, що коригування жодним чином "не вплине на доступність вищої освіти для вступників", оскільки кількість робочих місць викладачів залежить не від ліцензійного обсягу, а від фактичної кількості студентів.

Натомість це допоможе узгодити реальну та задекларовану спроможності закладів освіти.

"Відповідно до ліцензійних вимог, заклади освіти зобов’язані повідомляти МОН у разі істотних змін у кадровому складі або інших фактів, на підставі яких їм було видано ліцензію. Саме це закладено в принцип безстрокового ліцензування.

Але коли в закладу ліцензія на 2700 місць, а набір протягом кількох років не перевищує 400 вступників – це дискредитує всю систему, тож МОН зобов’язане звузити обсяг до реалістичного рівня", – зазначив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

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Коригування відбулось на основі аналізу фактичного набору студентів у попередні роки. Він виявив, що в низці закладів набір на окремі програми або взагалі не проводиться, або кількість студентів становить менше ніж половину від визначеного ліцензованого обсягу.

"Насамперед йдеться про філії, що не здійснюють набір студентів, а також про приватні ЗВО та деякі переміщені університети, які протягом останніх років набирали відносно невелику кількість здобувачів, але продовжували зберігати "роздуті" ліцензії", – зазначають у міністерстві.

У МОН додають, що відомство продовжуватиме проводити аналіз використання ліцензійного обсягу щороку в січні.

"У кожного закладу вищої освіти залишається резерв ліцензійних місць, який дає змогу закладу забезпечити набір студентів і подальший розвиток. Якщо потрібно, заклад вищої освіти може звернутися до МОН із заявою про розширення ліцензійного обсягу (через механізм електронного ліцензування), із підтвердженням відповідної спроможності", – пояснюють у міністерстві.

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