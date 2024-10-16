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МОН призначило комітет із затвердження наглядових рад для трьох вишів: хто до нього увійшов

Анна Коваленко — 16 жовтня, 19:22
МОН призначило комітет із затвердження наглядових рад для трьох вишів: хто до нього увійшов
Запорізький національний університет – один із учасників проєкту
Запорізький національний університет/Facebook

Міністерство освіти і науки України створило комітет, який відбиратиме учасників наглядових рад трьох закладів вищої освіти, що беруть участь в пілотному проєкті з розширення автономії вишів.

Про це повідомили у МОН.

До складу комітету відібрали трьох представників іноземних організацій, а також трьох номінантів від відомства. Ними стали:

  • Яак Аавіксоо – позаштатний консультант Kaksus OU (Естонія), колишній міністр освіти, колишній міністр оборони, колишній ректор університету Тарту і Технічного університету Таллінна;
  • Теодора Делл – заступниця голови місії агентства з міжнародного розвитку USAID в Україні (США);
  • Чарльз Кормак – голова української будівельної компанії CCG, засновник проєкту Twinning (форма співробітництва між органами держав ЄС та інших країн для запровадження законодавства ЄС) (Велика Британія);
  • Тарас Кицмей – президент української IT-компанії SoftServe, голова правління Асоціації "Інформаційні технології України";
  • Костянтин Невядомський – керівник EY Ukraine Digital, що належить до аудит-консалтингова компанії "Ернст енд Янг" (Україна);
  • Ірина Тулякова – голова Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту.
Члени комісії з відбору учасників наглядових рад
МОН

У МОН зауважили, що всі члени новоутвореного комітету мають "багаторічний досвід роботи" у сферах освіти, бізнесу та громадській діяльності.

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"Запровадження наглядових рад, уповноважених за сучасними принципами врядування у ЗВО, є важливою частиною реформи системи вищої освіти, спрямованої на підвищення якості освітніх підходів та зміцнення прозорості управління", – стверджують там.

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Нагадаємо, в Україні запустили експерементальний проєкт із розвитку автономій закладів вищої освіти. Першими його учасниками стали:

  • Національний авіаційний університет, який після завершення реорганізації отримає нову назву – Державний університет "Київський авіаційний інститут";
  • Запорізький національний університет;
  • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
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Очікується, що в цих вишах проведуть перерозподіл прав та обов’язків між ректором, вченою та наглядовою радами – повноваження останніх збільшать.

Також проєкт передбачає створення конкурсної комісії, члени якої будуть відбирати учасників наглядових рад.

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