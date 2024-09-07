Розвиток автономії вишів: Кабмін ухвалив пілотний проєкт щодо трьох університетів

У пілотному проєкті візьмуть участь три українські заклади вищої освіти

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про впровадження експериментального проєкту щодо керування закладами вищої освіти. Його метою є збільшення самостійності вишів.

Йдеться про перерозподіл прав і обов’язків між ректором, вченою та наглядовою радами, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Як повідомляють у Кабміні та Міністерстві освіти і науки, учасниками експериментального проєкту стануть три заклади вищої освіти:

Національний авіаційний університет, який після завершення реорганізації отримає нову назву – Державний університет "Київський авіаційний інститут";

Запорізький національний університет;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Очікується, що в цих вишах збільшать повноваження наглядових рад, членів яких відбиратиме сформована найближчим часом конкурсна комісія. До неї входитимуть провідні українські та іноземні експерти.

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Також пілотний проєкт передбачає зміну системи врядування у згаданих закладах вищої освіти.

Наразі текст проєкту недоступний для ознайомлення, тому невідомо, як саме зміняться повноваження. "УП. Життя" звернулася за деталями до МОН та очікує на відповідь.

Нагадаємо, чинним Законом України "Про вищу освіту" передбачено, що наглядові ради закладів вищої освіти мають здійснювати нагляд за управлінням майном, а також додержанням мети створення вишу.

При цьому члени наглядової ради, якими не можуть бути студенти чи працівники цього вишу, мають право:

брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу вищої освіти з правом дорадчого голосу;

брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу вищої освіти та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність закладу вищої освіти та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу вищої освіти;

вносити подання про заохочення або відкликання керівника закладу вищої освіти.

Раніше ми розповідали про проєкт ліквідації Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ставлення до такої перспективи студентів вишу.