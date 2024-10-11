Відтепер про булінг у школі можна повідомити швидко та анонімно: як це зробити

Міністерство освіти і науки розробило механізм швидкого повідомлення про випадки булінгу у школах.

Відтепер дитина чи її батьки можуть заповнити коротку анкету та надіслати електронну скаргу, йдеться на сайті МОН.

"Булінг – не нове явище, але багато років наше суспільство ігнорувало його, применшуючи, не помічаючи вплив цькування в школах між дітьми або щодо дітей зі сторони працівників школи.

Нам не вистачало розуміння того, що це таке, і як це у перспективі негативно, травматично може впливати на формування особистості", – зазначила заступниця міністра освіти та науки Євгенія Смірнова.

Щоб повідомити про цькування онлайн, треба:

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зайти на сайт АІКОМ та натиснути кнопку "Повідомити про булінг";

зареєструватися або увійти в уже наявний акаунт;

заповнити коротку анкету;

натиснути кнопку "Продовжити" та підтвердити заяву;

ознайомитися з рекомендаціями щодо того, як реагувати на булінг.

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Дитина може подати заяву анонімно – не зазначаючи інформацію, яка може її ідентифікувати. Однак якщо вона вкаже особисті дані, це значно полегшить школі та поліції процес з'ясування ситуації.

"Анонімні заяви можуть розглядатися тільки на рівні школи, але якщо ви відчуваєте, що ситуація потребує залучення представників поліції, тоді краще зазначити інформацію, яка може допомогти школі та поліції зв’язатися з вами та допомогти ефективно розвʼязати ситуацію", – кажуть у міністерстві.

В анонімній заяві достатньо просто описати випадки булінгу. Проте якщо заяву направлять у поліцію, то можуть знадобитися докази або свідчення для підтвердження. Вони не є обов’язковими, але полегшать розслідування.

Водночас батьки чи інші законні представники створити анонімну заяву не можуть.

Коли заяву надішлють, її отримає директор школи. Він повинен відреагувати на звернення протягом доби. Йдеться про скликання спеціальної комісії, яка обговорить ситуацію та визначить подальші дії.

За потреби можуть залучити соціальних працівників, представників поліції та інших служб.

Однокласники дитини про скаргу на булінг не дізнаються.

"Працівники школи та поліції будуть діяти лише в інтересах дитини, тому без нагальної потреби ім’я чи будь-яку іншу особисту інформацію ніхто не повідомлятиме іншим", – зазначають у МОН.

Якщо все ж залишається страх скаржитися на булінг, можна скористатися спеціальним чат-ботом. Він містить інформацію про те, як реагувати на цькування, як підтримати себе та інших тощо.

Дитина, яка є свідком булінгу, також може самостійно повідомити про це через сайт – анонімно або вказавши своє ім’я.

Нагадаємо, згідно з дослідженням МОН, 51% учнів 5-9 класів з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих територій, хоча б раз у житті зазнавали булінгу.

Найбільше випадків зафіксували в Києві – 33,7%. Тоді як у сільській місцевості цей показник складає 25,3%.

Найпопулярнішими причинами цькування є зовнішність та особливості поведінки.