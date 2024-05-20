У МОН вирішили, які школи отримають кошти на ремонт і будівництво укриттів

У Міністерстві освіти і науки України затвердили 50 проєктів на ремонт і будівництво укриттів за державне фінансування.

Здебільшого це школи у 8 прифронтових і прикордонних областях. Загальна вартість проєктів становить 2,19 млрд гривень, повідомляє МОН.

"Громади, які не отримали кошти на облаштування безпечних освітніх просторів, зможуть залучити кошти з інших джерел, наприклад, від міжнародних партнерів або донорів", – зауважують у відомстві.

Які проєкти отримають фінансування?

Харківська область – будівництво 5 протирадіаційних укриттів і сховищ та капітальний ремонт 1 протирадіаційного укриття;

Дніпропетровська область – будівництво 6 протирадіаційних укриттів та сховищ і капітальний ремонт 2 споруд подвійного призначення;

Запорізька область – будівництво 5 протирадіаційних укриттів;

Чернігівська область – будівництво 5 та ремонт 2 протирадіаційних укриттів;

Миколаївська область – будівництво 3 укриттів та ремонт 4 захисних споруд і протирадіаційних укриттів;

Херсонська область – будівництво 3 захисних споруд і капітальний ремонт 1 підвального приміщення;

Одеська область – будівництво 3 споруд подвійного призначення та ремонт 1 споруди;

Сумська область – будівництво 4 і ремонт 1 протирадіаційного укриття.

Також 4 проєкти в Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернігівській областях отримають державне фінансування на завершення будівництв укриттів, розпочатих у 2023 році. Нагадаємо, що за умовами субвенції такі проєкти мали б бути вже профінансовані та завершені мінімум на 40%.

Кошторис проєктів деяких регіонів менший, ніж сума, виділена урядом, тому найближчим часом громади зможуть подати свої проєкти в межах донабору на субвенцію та отримати погодження від ОВА і розгляд комісії. Деталі щодо донабору опублікують на сторінках МОН.

Нагадаємо, цього року громади подавали проєкти через платформу підзвітного управління DREAM. З 18 до 26 квітня на платформу надійшло 108 проєктів на фінансування коштом субвенції. Обласні військові адміністрації погодили 64 проєкти.

Комісія МОН відібрала проєкти, які отримають фінансування укриттів у закладах загальної середньої освіти, відповідно до критеріїв, визначених постановою Кабміну, і рекомендацій ОВА.

Субвенцію на укриття у 2024 році розподілили між закладами загальної середньої освіти, які працюють за дистанційною та/або змішаною формою навчання. Було визначено 8 пріоритетних областей і граничні обсяги державного фінансування:

по 500 млн грн для Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей;

по 200 млн грн для Миколаївської та Херсонської областей;

по 150 млн грн для Одеської, Сумської і Чернігівської областей.

У МОН кажуть, що ці регіони потребують першочергового фінансування, адже сотні тисяч дітей не можуть повернутися до очного навчання через брак укриттів.

Якщо громади хочуть отримати додаткове фінансування, вони можуть податися на платформу DREAM за інструкцією.

Раніше у МОН також пояснювали, як школи, де вчиться менш як 200 дітей, можуть отримати кошти на створення укриття.