"Там діти не вчаться давно": освітяни зі Львова зібрали понад 1 млн грн для ліцею прифронтового міста

Освітянська спільнота Львова передала більш ніж 1,2 мільйона гривень на облаштування укриття в ліцеї №55 у прифронтовому Миколаєві. Після ракетного обстрілу Львова 29 грудня зібрані кошти пропонували спрямувати на відбудову місцевого ліцею, який неабияк постраждав. Однак львів’яни вирішили: Миколаєву допомога більш потрібна.

Своє рішення вони мотивували тим, що через відсутність укриття миколаївські діти вже майже два роки вчаться онлайн. Його облаштування допоможе повернути учнів за парти.

Як розповів у коментарі для "УП. Життя" начальник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради Андрій Закалюк, ідея допомогти миколаївським колегам виникла у середині грудня.

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У місті планували провести освітній форум, і хотіли, щоб він містив благодійну складову.

Освітній форум у Львові. Фото: Львівська міська рада

"Ми подумали, це буде дуже символічно, якщо допоможемо навчальному закладу, розташованому на деокупованій території або поблизу лінії фронту.

Тоді ми зв'язалися з фондом savED, який збирає кошти для відновлення шкіл та облаштування укриттів, де діти можуть навчатися, а також створення мобільних класів. Саме у фонді нам й порадили, кому краще допомогти", – зазначив Закалюк.

У вересні 2023 року міжнародний благодійний фонд savED разом із "Українською правдою" та благодійним фондом Шона Пена CORE Response зібрали 8 мільйонів для капітального ремонту підвального приміщення миколаївського ліцею №55 і облаштування там бомбосховища.

Як розповіла у коментарі для "УП. Життя" директорка savED Олена Северенчук, укриття в цьому навчальному закладі було проблемним.

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"Його площа – більш ніж 600 квадратних метрів. Там були великі складнощі з вентиляцією та вологістю. На ремонт потрібно було близько 8,5 мільйона гривень", – зауважила вона.

Наразі в укритті тривають ремонтні роботи, але для повного його облаштування зібраних коштів не вистачило.

"На Миколаївщині діти мають змогу навчатися лише під землею – звичні класи не підходять. Їм потрібні приміщення, в яких у разі повітряної тривоги буде безпечно. Ми хочемо, аби це укриття стало повноцінним освітнім простором", – наголосила Олена Северенчук.

У фонді savED порадили львівським освітянам долучитися до створення належних умов для навчання в укритті миколаївського ліцею №55.

"У зборі брала участь саме освітянська спільнота – директори та вчителі навчальних закладів Львова. Батьків не залучали, адже вони й так беруть участь у багатьох благодійних акціях", – зазначив очільник управління освіти.

Підвальне приміщення миколаївського ліцею №55, яке облаштовують під бомбосховище. Фото: Українська правда

Коли 29 грудня Львів потрапив під ракетний обстріл й освітні заклади міста (три школи та дитячий садочок) отримали пошкодження, фонд запропонував передати зібрані кошти львівському ліцею "Оріяна".

Однак, за словами Олени Северенчук, і в міському відділі освіти, в ліцеї "Оріяна" від цього відмовилися.

"Там сказали, що Миколаєву кошти значно потрібніші. А у Львові ремонт профінансують з міського бюджету, пожертв доброчинців та випускників школи", – розповіла директорка фонду.

"Ми збирали кошти для школи, в якій діти не вчаться вже давно. А в нас усе ж таки навчання триває. Тим паче, що наші пошкоджені заклади відновлять свою роботу вже 15 січня", – наголосив Закалюк.

Однак фонд savED все ж допоміг ліцею "Оріяна", виділивши на ремонт 175 тисяч гривень. Згодом вони відкрили окремий збір, у межах якого люди задонатили ще близько 500 тисяч.

4 січня у Львові пройшов освітній форум за участі керівників навчальних закладів міста, на якому підбили підсумки збору для миколаївського ліцею №55. Як зазначила Олена Северенчук, загалом вдалося зібрати близько 1,2 мільйона гривень.

Зібрані кошти мають витратити на закупівлю меблів, техніки та акустичних перегородок для укриття. Це дозволить дітям здобувати освіту навіть під час повітряних тривог.

"У ліцеї №55 навчається більш ніж 1200 дітей. Це буде єдина школа з обладнаним укриттям у районі", – наголосила директорка savED.

Нагадаємо, в Україні триває благодійний аукціон зустрічей, учасники якого збирають 2 млн грн на облаштування укриття у дитячому садочку № 77 у Миколаєві.