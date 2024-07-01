Пошук профтехів за регіоном і професією: МОН запустило сайт для абітурієнтів

Міністерство освіти і науки запустило сайт "Профтех онлайн", який допоможе абітурієнтам швидко знаходити потрібний заклад за регіоном та професією.

Також там можна дізнатися про напрями навчання та отримати відповіді на поширені питання про вступ, йдеться на сайті установи.

"Трансформація профтехів на інфраструктурному рівні триває, однак недостатньо змін лише всередині профтехів. Для справжньої трансформації сфери потрібна потужна комунікаційна підтримка закладів ззовні.

Цією вступною кампанією ми прагнемо переконати молодь і батьків, що професії у профтехах – це не просто затребувано та перспективно, але й цікаво, круто і сучасно", – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На сайті доступний пошук профтехів за 39 галузями, зокрема IT-технології, медицина, сільське господарство, енергетика, готельний та ресторанний бізнеси, будівництво, сфера обслуговування, цивільний захист, радіотехніка.

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Обравши потрібний заклад, можна дізнатися напрями, за якими в ньому готують спеціалістів, терміни та вартість навчання.

Розділ "Поширені запитання" містить інформацію про вступну кампанію, пільги, стипендію, гуртожиток тощо.

"Профтехи сьогодні активно змінюються. Ми інвестуємо в них як державні кошти, так і партнерські. Створюємо сучасні майстерні з класним обладнанням, додаємо актуальні освітні програми, заохочуємо більше співпрацювати з бізнесом.

Усе це заради того, аби випускники профтехів були конкурентоспроможними на ринку праці", – зауважив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Нагадаємо, з 25 червня почалася реєстрація електронних кабінетів для абітурієнтів, які вступають на основі 9 класів до коледжів та профтехів. 1 липня з’явилася можливість подавати заяви на вступ. Всього їх має бути не більше 15, зокрема 5 – на бюджет.