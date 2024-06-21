Як вступити до коледжу чи профтеху після 9 класу: алгоритм від МОН
З 25 червня починається реєстрація електронних кабінетів для абітурієнтів, які вступають на основі 9 класів до коледжів та профтехів.
Про всі подробиці цьогорічного онлайн-вступу розповіли у Міністерстві освіти і науки.
Починаючи з 25 червня, абітурієнти мають зареєструвати електронний кабінет на сайті vstup.edbo.gov.ua та ввести для цього такі дані:
- логін – електронна пошта, до якої вступник має доступ;
- пароль – вигаданий самостійно;
- серію та номер документа про освіту;
- тип та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
Далі необхідно активувати кабінет за посиланням на пошті та додати контактні номери й власне фото (не селфі).
З 1 липня до 18:00 13 липня в електронному кабінеті з’явиться можливість подавати заяви на вступ. Всього їх має бути не більше 15, зокрема 5 на бюджет.
При поданні заяви треба:
- обрати конкурсну пропозицію та джерело фінансування здобуття освіти;
- заповнити текст мотиваційного листа;
- перевірити дату, час та місце вступних випробувань у кожній заяві.
Якщо вступник має пільги, однак інформація про них у державних реєстрах відсутня, треба:
- до подання першої заяви звернутися до будь-якого профтеху або коледжу;
- надати документи, які підтверджують право на пільгу, щоб цю інформацію внесли до реєстру;
- під час подання заяви перевірити, чи відображаються пільги в електронному кабінеті.
З 14 до 22 липня проводитимуться співбесіди та творчі конкурси.
З 22 до 24 липня будуть доступні результати вступу. В електронних кабінетах зміняться статуси поданих заяв, а на сайтах обраних закладів та ЄДЕБО з’являться списки рекомендованих до зарахування.
До 12:00 27 липня треба підтвердити заяву на бюджет.
Отримавши рекомендацію до зарахування, необхідно:
- підтвердити вибір одного місця навчання;
- виконати вимоги до зарахування;
- укласти договір із закладом на надання освітніх послуг.
Наступні важливі дати для вступників:
- до 18:00 31 липня – зарахування на бюджет;
- до 3 серпня – зарахування на контракт;
- до 8 серпня – переведення на вакантні бюджетні місця;
- до 31 жовтня – додатковий набір на контракт;
- 31 жовтня – завершення роботи електронних кабінетів.
Раніше ми розповідали, які мінімальні бали НМТ необхідні для вступу на бакалаврат на бюджет.