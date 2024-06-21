Як вступити до коледжу чи профтеху після 9 класу: алгоритм від МОН

Вступ після 9 класу до коледжів та профтехів: дати та алгоритм

З 25 червня починається реєстрація електронних кабінетів для абітурієнтів, які вступають на основі 9 класів до коледжів та профтехів.

Про всі подробиці цьогорічного онлайн-вступу розповіли у Міністерстві освіти і науки.

Починаючи з 25 червня, абітурієнти мають зареєструвати електронний кабінет на сайті vstup.edbo.gov.ua та ввести для цього такі дані:

логін – електронна пошта, до якої вступник має доступ;

пароль – вигаданий самостійно;

серію та номер документа про освіту;

тип та номер документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Далі необхідно активувати кабінет за посиланням на пошті та додати контактні номери й власне фото (не селфі).

З 1 липня до 18:00 13 липня в електронному кабінеті з’явиться можливість подавати заяви на вступ. Всього їх має бути не більше 15, зокрема 5 на бюджет.

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При поданні заяви треба:

обрати конкурсну пропозицію та джерело фінансування здобуття освіти;

заповнити текст мотиваційного листа;

перевірити дату, час та місце вступних випробувань у кожній заяві.

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Якщо вступник має пільги, однак інформація про них у державних реєстрах відсутня, треба:

до подання першої заяви звернутися до будь-якого профтеху або коледжу;

надати документи, які підтверджують право на пільгу, щоб цю інформацію внесли до реєстру;

під час подання заяви перевірити, чи відображаються пільги в електронному кабінеті.

З 14 до 22 липня проводитимуться співбесіди та творчі конкурси.

З 22 до 24 липня будуть доступні результати вступу. В електронних кабінетах зміняться статуси поданих заяв, а на сайтах обраних закладів та ЄДЕБО з’являться списки рекомендованих до зарахування.

До 12:00 27 липня треба підтвердити заяву на бюджет.

Отримавши рекомендацію до зарахування, необхідно:

підтвердити вибір одного місця навчання;

виконати вимоги до зарахування;

укласти договір із закладом на надання освітніх послуг.

Наступні важливі дати для вступників:

до 18:00 31 липня – зарахування на бюджет;

до 3 серпня – зарахування на контракт;

до 8 серпня – переведення на вакантні бюджетні місця;

до 31 жовтня – додатковий набір на контракт;

31 жовтня – завершення роботи електронних кабінетів.

Раніше ми розповідали, які мінімальні бали НМТ необхідні для вступу на бакалаврат на бюджет.