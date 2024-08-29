Кому необхідно проходити МСЕК та як оскаржити рішення: у МОЗ дали відповіді на поширені питання

Оскаржити рішення МСЕК можна в досудовому або судовому порядку

Через російську війну збільшується кількість українців, які потребують встановлення інвалідності. Значну частину з них становлять військовослужбовці, для яких на період дії воєнного стану спростили процедуру проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Якщо людина не може самостійно прибути на огляд, комісія може прийняти рішення щодо встановлення інвалідності на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії медичного закладу, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Також існує процедура виїзного МСЕК для маломобільних пацієнтів. У такому випадку працівники закладів охорони здоров’я проводять огляд військового за місцем його перебування.

За підрахунками відомства, від початку 2023 року фахівці здійснили понад 3,5 тисячі експертиз такого виду.

"Нагадуємо, що проходження медико-соціальної експертизи не залежить від місця проживання, отримати направлення на МСЕ можна екстериторіально, звернувшись до закладу охорони здоровʼя (за місцем проходження лікування або до сімейного лікаря), де підготують відповідні документи", – зазначають у відомстві.

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У МОЗ дали відповіді на найпоширеніші запитання щодо процедури.

Чому військовим, які отримали поранення, потрібно проходити МСЕК?

МСЕК має визначити ступінь втрати професійної непрацездатності військового після закінчення лікування. Його встановлюють у відсотках і оформлюють у вигляді:

довідки військово-лікарської комісії (ВЛК);

свідоцтва про хворобу;

витягу з протоколу засідання штатної (ВЛК).

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На їхній підставі пацієнт зможе отримувати грошові виплати.

Де військовослужбовцю отримати направлення до МСЕК?

Необхідність проходження експертизи для військовослужбовців може визначити сімейний лікар, лікуючий лікар цивільного або військового закладу. Спершу пацієнта мають направити на повне медичне обстеження та лікування, аби підтвердити стійке порушення функцій організму.

Після цього військовослужбовець має отримати висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), яку створюють при закладі охорони здоров’я, де він лікується.

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ЛКК надає направлення на МСЕК у вигляді форми №088/о. У цьому документі містяться відомості про:

історію захворювання;

частоту і тривалість непрацездатності;

рентгенологічні, лабораторні та інші дослідження.

Які документи необхідні для експертизи?

Для проходження медико-соціальної експертизи військовослужбовцям необхідно мати такі документи:

направлення на МСЕК (форма № 088/о);

паспорт або ID-картку з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП );

військовий квиток або посвідчення офіцера (копія);

свідоцтво про хворобу, або довідка ВЛК чи витяг з протоколу засідання штатної ВЛК про встановлення причинного зв’язку захворювань і травм;

оригінали медичної документації, зокрема виписки з амбулаторної карти форми № 025/о , виписки з історії хвороби стаціонарного хворого форми № 027/о , результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо, а також амбулаторну картку хворого.

Чи потрібна для проходження МСЕК довідка про обставини травми?

У Міністерстві охорони здоров’я зазначають, що додаток 5 до Положення ВЛК в ЗСУ не потрібний для проходження експертизи.

"Причинний зв’язок інвалідності, а також ступінь втрати працездатності військовослужбовців встановлюватиметься на підставі постанови ВЛК", – пояснюють у відомстві.

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Як оскаржити рішення експертизи?

Оскаржити рішення МСЕК можна протягом одного місяця від його ухвалення в досудовому порядку, а також в суді, пояснюють у МОЗ.

Для оскарження в досудового порядку варто звернутися до тієї ж комісії, що ухвалила рішення або обласної комісії з письмовою заявою. На її підставі мають провести повторний огляд і винести нове рішення.

Якщо військовому повторно відмовлять у задоволення скарги, то це рішення можна оскаржити в Центральній МСЕК МОЗ України.

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"У складних випадках центральна МСЕК МОЗ, обласна, центральна міська комісія можуть направляти людей, які звертаються для встановлення інвалідності, до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) та Науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів (м. Вінниця) для проведення медико-соціального експертного обстеження", – додають у міністерстві.

Однак такі висновки науково-дослідних установ матимуть лише рекомендаційний характер для комісії.

Рішення комісій усіх рівнів також можна оскаржити в адміністративному суді за місцем проживання, перебування або за місцем розташування МСЕК. Позов слід подати не пізніше шести місяців з дня, коли військовий дізнався про рішення комісії.

У випадку виникнення питань їх можна поставити працівникам Національного контакт-центру МОЗ за номером – 0 800 60 20 19. Також військові мають можливість звернутися безпосередньо до територіальних МСЕК.

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