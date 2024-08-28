Поєднання теорії з практикою: МОЗ запускає проєкт дуальної освіти для студентів-реабілітологів

Міністерство охорони здоров’я запускає експериментальний проєкт дуальної освіти для студентів-реабілітологів.

Мінімум 45% часу навчання вони проводитимуть на робочих місцях, повідомили у МОЗ.

Цілями цього проєкту, зокрема, є збільшення практичної частини підготовки та кількості фахівців у реабілітаційних відділеннях.

Майбутні реабілітологи зможуть від 45-60% часу навчання застосовувати свої знання на робочих місцях. Вони отримають контрольований доступ до роботи з пацієнтами та заробітну плату.

"На практиці це означає, що студент набуде професійного досвіду на робочому місці ще під час навчання, і пізніше закладу охорони здоровʼя не доведеться його перенавчати або донавчати", – пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Пілотний проєкт триватиме 2 роки. У ньому візьмуть участь чотири заклади вищої освіти:

Дніпровський державний медичний університет;

Сумський державний університет;

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;

Національний університет фізичного виховання і спорту України.

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До участі в пілотному проєкті можуть долучитися студенти, які:

навчаються за спеціальністю 227 "Терапія та реабілітація" (227 "Фізична терапія, ерготерапія") у вишах, які є учасниками експериментального проєкту;

навчаються щонайменше 3 роки на денній формі;

мають показник успішності за попередній навчальний рік не менш ніж 80% (для здобувачів ступеня бакалавр – третій рік навчання, для здобувачів ступеня магістрів – перший рік навчання). АБО під час вступу на магістратуру отримали щонайменше 75% максимальної кількості балів для вступу (для майбутніх магістрів першого року навчання);

пройшли співбесіду в обраному закладі охорони здоров’я.

Інформацію про здобуття вищої освіти за дуальною формою вноситимуть у додаток до диплома.

Студентів, які стануть учасниками проєкту, прийматимуть до закладу охорони здоров’я на посаду "Асистент фізичного терапевта" та "Асистент ерготерапевта". Вони проходитимуть освітню програму на робочому місці під керівництвом координатора та наставника.

Нагадаємо, Кабмін запустив проєкт "IT Generation", у рамках якого українців без досвіду роботи навчатимуть програмуванню.