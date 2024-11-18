У Франції на аукціоні продадуть артефакти Шарля де Голля: серед них – зашифровані листи до матері

Листи, які Шарль де Голль писав своїй матері, коли перебував у полоні, ще повністю не розшифровані

На аукціоні у Парижі продадуть раніше невідомі артефакти, що належали колишньому президенту Франції Шарлю де Голлю. Їх знайшли у банківському сховищі на початку року.

У переліку – зашифровані послання, які військовий писав своїй матері з німецького полону, а також листи від американської співачки Жозефіни Бейкер, пише The Guardian.

Під час історичного продажу аукціонний дім Artcurial виставить написане від руки знамените звернення генерала, яке транслювало BBC. У ньому де Голль закликав французів протистояти нацистському правлінню. Рукопис також був у віднайденому сейфі, але його наразі не продають.

За словами аукціоніста Стефана Обера, родина колишнього президента Франції попросила оглянути сейф після смерті сина де Голля Філіпа у березні 2024 року. Ніхто з членів родини не мав уявлення про кількість чи важливість листів, документи та особистих речей, які були всередині.

"Це була повна несподіванка. Лише адмірал Філіп де Голль мав доступ до сейфа, тож коли ми його відкривали, навіть не підозрювали, що там знайдемо.

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Це була казкова скарбниця. Історія життя генерала де Голля, рятівника Франції", – кажуть в аукціонному домі Artcurial.

У сейфі також знайшли листи, які писала де Голлеві співачка, танцівниця та акторка американського походження Джозефіна Бейкер – вона була учасницею французького опору.

350 лотів, які будуть виставлені на аукціон 16 грудня, включають оповідання, написані в 1908 році молодим Шарлем де Голлем, раніше не опубліковані блокноти, що містять його думки, політичний аналіз і літературні оцінки, годинник LIP, який де Голль носив у 1960-х роках, і годинник, подарований йому сестрою президента США Джона Кеннеді Юніс.

Частина коштів, виручених від продажу, піде до Фонду Анни де Голль – організація для підтримки людей з обмеженими можливостями заснована в 1945 році на честь молодшої дочки де Голля, яка народилася в 1928 році з синдромом Дауна.

Раніше ми писали, що на аукціоні за рекордну суму продали годинник капітана пароплава, що врятував пасажирів "Титаніка".