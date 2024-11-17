Годинник капітана пароплава, що врятував пасажирів "Титаніка", продали за рекордну суму

Золотий кишеньковий годинник, подарований капітанові пароплава, який врятував понад 700 пасажирів з Титаніка, продали за рекордні 1,56 мільйона фунтів стерлінгів (майже 2 мільйона доларів).

За словами аукціоністів, це найбільша сума, яку коли-небудь платили за пам’ятні речі з Титаніка, пише The Guardian. Її заплатив приватний колекціонер зі США.

Попередній рекорд був встановлений у квітні – тоді за 1,175 мільйона фунтів стерлінгів (майже 1,5 мільйона доларів) продали золотий кишеньковий годинник, знайдений на тілі найбагатшої людини на кораблі – американського мільйонера Джона Джейкоба Астора.

14 квітня 1912 року, коли відбулося фатальне зіткнення "Титаніка" з айсбергом, 47-річний Джон Астор допоміг своїй дружині Мадлен сісти в рятувальну шлюпку і закурив свою останню сигарету, знаючи, що не виживе.

Годинник, проданий тепер, передали капітану пароплава Артуру Рострону Мадлен Астор і двоє інших вдів бізнесменів, які також затонули разом із "Титаніком".

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Рострон був капітаном RMS Carpathia – трансатлантичного пасажирського пароплава Cunard Line, який підібрав 705 людей, які вижили завдяки рятувальним шлюпкам "Титаніка".

На 18-каратному годиннику бренду Tiffany&Co є напис: "Подаровано капітанові Рострону з щирою вдячністю від трьох осіб, які вижили на "Титаніку" 15 квітня 1912 року: місіс Джон Б. Тейєр, місіс Джон Джейкоб Астор і місіс Джордж Д. Віденер".

За даними аукціонного дому, Рострон отримав подарунок від місіс Астор під час обіду в сімейному особняку на П’ятій авеню в Нью-Йорку.

"Це було подаровано головним чином на знак вдячності за хоробрість Рострона, який врятував ці життя, тому що без пана Рострона ці 700 людей не змогли б цього зробити", – сказав Аукціоніст Ендрю Олдрідж.

Він також зазначив: продаж продемонстрував "постійне захоплення" історією "Титаніка".

Протягом 11 років рекорд за найбільшою сумою, сплаченою за артефакти Титаніка, утримувала скрипка, на якій грали під час затоплення корабля, продана у 2013 році за 1,1 мільйона фунтів стерлінгів (близько 1,4 мільйона доларів).

Це, що цей рекорд було побито двічі за минулий рік, свідчить про "постійне зменшення пропозиції та постійно зростаючий попит" на пам’ятні речі, пов’язані з кораблем. За словами аукціоністів, ціни на артефакти зростають "у геометричній прогресії".

Раніше за рекордну суму на аукціоні продали годинник астронавта місії "Аполлон-14".