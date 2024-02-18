50 років пролежав у лондонському будинку: на аукціоні продали чернетку сценарію "Зоряних війн"

У Великій Британії на аукціоні продали чернетку сценарію "Зоряних війн" за 10,7 тисячі фунтів стерлінгів (13,1 тисячі доларів).

Вона належала актору Гаррісону Форду і майже 50 років пролежала в одному з лондонських будинків, повідомляє The Guardian.

Четверта чернетка сценарію першого фільму "Зоряні війни", який спочатку називався "Пригоди Люка Старкіллера", датована 15 березня 1976 року.

Майже 50 років вона зберігалася у приватному будинку в Ноттінг-Хіллі. Два його верхніх поверхи Форд орендував під час зйомок.

Цей примірник неповний та непереплетений, зі сторінками різного кольору, що вказує на додані правки. Він містить сцени та персонажі, яких вирізали з остаточного варіанту.

Чернетка оцінювалася у 8-10 тисяч фунтів стерлінгів. У результаті торгів її придбав австралійський приватний колекціонер за 10,7 тисячі фунтів стерлінгів, що дорівнює 13,1 тисячі доларів.

Разом зі сценарієм з-під молотка пішли й інші предмети, які Гаррісон Форд залишив у квартирі. Зокрема, йдеться про розклад зйомок, список дзвінків і колекцію нотаток. Їх комплектом придбав покупець з Великої Британії за 4,8 тисячі фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, на аукціоні за 22 тисячі доларів продали золотий зубний протез Черчилля.