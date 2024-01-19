Комікс 1963-го року про Людину-павука продали на аукціоні за майже $1,5 млн

Комікс 1963 року випуску продали на Heritage Auctions за рекордну суму – 1,38 мільйона доларів

Це одна з двох копій "Дивовижної Людини-павука" №1. Її стан Сертифікована гарантійна компанія коміксів (CGC) назвала "майже бездоганним", пише The Guardian.

"Було очевидно, що цей примірник "Людини-павука" – це можливість, яка навряд чи ще з’явиться в житті. Остаточна ціна лота тільки підтверджує це", – сказав Баррі Сандовал, віце-президент компанії, яка проводила аукціон.

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Пітера Паркера і його альтер-его Людину-павука створили художник Стів Дітко і письменник Стен Лі. Його вперше опублікували в серпневому номері серії антології Amazing Fantasy, опублікованій Marvel у 1962 році.

ФОТО: Heritage Auctions

На кілька місяців пізніше запустили серію "Дивовижна Людина-павук". Відтоді і до 2022 року вийшло понад 900 випусків комікса.

Також на аукціон виставили ​​рідкісну копію "Супермена №1". Її продали за 2,34 мільйона доларів (1,8 мільйона фунтів). Опублікований у 1939 році видавництвом DC Comics, він став першим коміксом, який був присвячений лише одному героєві.

Крім цього, на Heritage Auctions продавали:

копію Showcase №4, яка включає першу появу Баррі Аллена (The Flash): її купили за 900 тисяч доларів (709 173 фунтів стерлінгів);

копію All-Star Comics №8 1942 року з першою появою Диво-жінки, яку купили за 1,5 мільйона доларів (1,18 мільйона фунтів);

примірник "Всіх історій" Едгара Райса Берроуза 1912 року з дебютом Тарзана, за якого заплатили 264 тисячі доларів (208 036 фунтів стерлінгів).

"Перші продажі коміксів за мільйон доларів цього року, а також рекордні ціни за "Дивовижну людину-павука №1" і "Вітрину №4" засвідчує глибокий зв’язок колекціонерів із цими культурними перлами", – сказав президент Сертифікованої гарантійної компанії (CGC) Метт Нельсон.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Англії на аукціон виставили сценарії епізодів серіалу "Друзі". Вартість лоту оцінюють щонайменше у 800 фунтів стерлінгів.

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Віра Шурмакевич, "УП. Життя"





