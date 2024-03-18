На Дніпропетровщині чоловік побив 8-річного хлопчика з вродженою недугою: він у важкому стані

44-річного мешканця міста Кам’янське, що на Дніпропетровщині, підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 8-річному племіннику.

Чоловік проживав з п'ятьма дітьми своїх дружини та сестри, поки ті перебували за кордоном, зазначають у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

У коментарі для "УП. Життя" у відділі інформаційної політики прокуратури розповіли, що потерпілий має вроджену недугу. Його вади здоров'я і стали причиною гніву дядька, який протягом тривалого часу завдавав йому удари рукою та ременем.

Дитину у важкому стані госпіталізували до лікарні. Зараз він перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Прокурори намагаються з’ясувати, чи страждали інші діти від жорстокості підозрюваного.

"Триває досудове розслідування. З дітьми працює психолог. Після цього слідчі проводитимуть допити", – кажуть у прокуратурі.

Зараз діти перебувають під опікою своєї бабусі. Слідчі звернулися до Служби у справах дітей, щоб вирішити, чи позбавляти матір батьківських прав.

Чоловіка взяли під варту. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – нанесенні умисних тяжких тілесних ушкоджень малолітній дитині.

Якщо його вину доведе суд, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 8 років.

Нагадаємо, на Одещині чоловік побив дев’ятимісячне немовля, яке заважало йому спати.