Хотів заспокоїти: на Одещині чоловік побив дев’ятимісячне дитя, яке заважало йому спати

В Одеській області чоловік декілька разів вдарив по стегну дев’ятимісячного сина своєї співмешканки, бо той не давав йому спати.

Як повідомили Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, чоловіка розбудив плач дитини серед ночі. Він "заспокоїв" малюка кількома ударами по стегну.

Мати малюка прокинулась і намагалась вгамувати співмешканця, однак той схопив хлопчика за обличчя пальцями і стиснув. Після цього жінка звернулась до місцевого відділку поліції.

Після інциденту лікарі оглянули малюка. В нього були синці на обличчі та стегні. Судово-медичні експерти класифікували їх як легкі тілесні ушкодження.

У коментарі для "УП. Життя" керівниця відділу комунікацій в ГУНП в Одеській області Любов Гордієвська розповіла, що підозрюваний усвідомлював, що робить, і не був у стані алкогольного чи наркотичного сп’янінь.

Разом із матір’ю малюка вони проживали у цивільному шлюбі.

Чоловік зізнався у скоєному. У пояснювальній записці він пояснив, що таким чином намагався заспокоїти малюка, але не мав наміру нанести йому шкоди.

Як зазначають у Березівській окружній прокуратурі, за нанесення легких тілесних ушкоджень чоловікові загрожує відповідальність, передбачена частиною першою статті 125 Кримінального кодексу України. Йому можуть призначити штраф розміром до 850 гривень, громадські роботи на строк до двохсот годин або виправні роботи на строк до одного року.

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