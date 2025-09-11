На Дніпропетровщині дворічний хлопчик вистрелив собі в голову: за справу взялася поліція

У Покрові на Дніпропетровщині дворічний хлопчик вистрелив собі в голову з травматичного пістолета. Через це правоохоронці проводять перевірку.

Випадок трапився ввечері 10 вересня, розповіли медики місцевої екстреної медичної допомоги. Інцидент у коментарі для "УП. Життя" підтвердила речниця поліції Дніпропетровщини Ганна Старчевська підтвердила.

Прибувши за викликом, лікарі виявили дворічного хлопчика, який мав рану в ділянці чола. Його стан медики оцінили як середній за тяжкістю.

За даними правоохоронців, поранення дитина отримала після того, як випадково вистрелила собі в голову з травматичного пістолета, яку знайшла в тумбочці. Того дня вдома з хлопчиком перебувала його 31-річна мати, додала Старчевська.

"Куля пройшла по дотичній і застрягла в ділянці лоба", – розповіли медики.

Хлопчика доставили до міської лікарні, де йому надали хірургічну допомогу. Згодом постраждалого перевезли до обласного медичного закладу.

"На щастя обійшлося, як кажуть в народі "легким переляком". Проте, могло б бути набагато гірше, якби дитина травмувала око або вистрелила собі в якесь інше, більш вразливе місце. Куля з травматичного пістолета може пробити кістку, не кажучи вже про те, що вона легко заходить глибоко в м’які тканини", – додали медичні фахівці.

На місці травмування дитини працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці проводять перевірку. Рішення про притягнення до відповідальності батьків дитини ухвалять після її завершення, кажуть у поліції.

Раніше на Одещині загинув 16-річний юнак, який у компанії інших підлітків фотографувався зі зброєю.