На Донеччині батьки повернули сина під обстріли після евакуації: омбудсмен відреагував

За словами омбудсмена, схожі випадки трапляються і в інших областях

На Донеччині батьки повернули в зону бойових дій свого 12-річного сина після того, як його на безпечну територію вивезли правоохоронці через оголошену примусову евакуацію.

Випадок свідчить про потребу усунути законодавчі прогалини, щоб убезпечити життя дітей, переконаний Уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен розповів, що дізнався про родину з Донеччини, коли отримав звернення від їхнього сусіда. Чоловік повідомив, що батьки продовжують проживати в зоні бойових дій разом із сином. Родина перебувала в одному з населених пунктів, де оголосили примусову евакуацію сімей із дітьми.

Згодом до родини навідалися правоохоронці, які зрештою вивезли з-під обстрілів 12-річного хлопчика.

"Батьки від спілкування з поліцією відмовлялись. Проте правоохоронці ризикували власним життям, щоб вивезти неповнолітнього з-під снарядів", – розповів Лубінець.

Однак згодом хлопчика повернули його родичам, які пообіцяли не везти його в зону бойових дій.

"Але вони знову повернулися туди – разом із сином. Забрали в нього телефон, позбавивши можливості покликати на допомогу. І знову поставили під загрозу його життя, своє та тих, хто рятує", – додав омбудсмен.

За словами Дмитра Лубінця, такі ситуації трапляються у всіх областях, де тривають бойові дії. Він звернув увагу на те, що "невирішеним" залишається питання примусу до евакуації дітей, якщо батьки не погоджуються їх вивозити.

"Батьки ставлять під загрозу життя і здоровʼя своє та дітей. Співробітники поліції, які вимушені евакуювати декілька разів одну і ту саму дитину, кожного разу ризикують життям ", – зауважив Лубінець.

Омбудсмен пояснив, що на рівні закону це питання має розв’язати законопроєкт №12353, який народні депутати прийняли за основу в лютому 2025 року. Уповноважений закликав ухвалити документ у тому вигляді, в якому його виносили на перше читання у Верховній Раді.

Він додав, питання евакуації дорослих слід врегулювати в іншому нормативному акті, передбачивши для них відповідні гарантії, зокрема проживання, медичних послуг та фінансової підтримки.

"Законодавство – це фундамент для забезпечення прав людини. Без чіткого і зрозумілого механізму, визначеного законом, ми не можемо захистити найвразливіших – наших дітей. Тому маємо діяти рішуче і негайно" – наголосив Лубінець.

Раніше адвокатка Інна Мірошниченко закликала евакуювати дітей із дитбудинку в Кременчуці, де вихованці наражаються на небезпеку через обстріли та відсутність укриття.