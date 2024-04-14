Пухнаста бойова подруга: військові розповіли про кішку, яка стала членом підрозділу
Військовослужбовці Національної гвардії України розповіли про кішку Котусько, яка підтримувала їхній бойовий дух і виконувала "стратегічні завдання" поблизу позицій.
Історію тварини розповіла військова частина 3055 Нацгвардії.
Маленьку кішечку, яка блукала поблизу їхніх позицій, воїни забрали в бліндаж. Там її активно підгодовували і навіть дали кличку – Котусько.
"Вусата посестра" віддячила гвардійцям за порятунок.
"Кішка приступила до виконання одного зі стратегічних завдань – зачищала бліндажі від нашестя мишей і щурів", – розповідає військовий на псевдо "Сова".
Також вона відчувала емоційний стан військових і заряджала їх позитивом і спокоєм, коли бійці цього потребували.
"Бувало, що виходиш на завдання на добу чи кілька діб, але знаєш, що повернешся, а на тебе чекає кішка. Ніби вдома. Від цього ставало спокійніше.
Наша кішка вміла підтримати бойовий дух навіть у найтяжчі моменти. Попри постійні обстріли і гучні звуки вибухів, вона поводилася спокійно", – додає "Сова".
Коли нацгвардійці поверталися зі Сходу, Котусько вирушила разом з ними. Тепер вона мешкає в родині військового "Сови".
У коментарі для "УП. Життя" військова частина розповіла, що спершу новий дім трохи спантеличив кицю: як тільки її відпустили з повідка, Котусько намагалася втекти до машини нацгвардійців. Однак потім вона призвичаїлася до домівки бійця.
Кішка дуже прив’язалася до військових, тому очікується, що після відпустки вона разом з господарем повернеться на службу на Рівненщині.
У військовій частині також розповіли, що їхні бійці нерідко ділять бліндажі з котиками.
"А одного разу за допомогу в порятунку тварин жителі Донеччини подарували нацгвардійцям цуценя. Воно і зараз живе з військовими", – кажуть у військовій частині 3055.
Раніше ми писали, як військовий врятував із Донеччини овечку на кличку Прима.