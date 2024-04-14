Пухнаста бойова подруга: військові розповіли про кішку, яка стала членом підрозділу

Військовослужбовці Національної гвардії України розповіли про кішку Котусько, яка підтримувала їхній бойовий дух і виконувала "стратегічні завдання" поблизу позицій.

Історію тварини розповіла військова частина 3055 Нацгвардії.

Маленьку кішечку, яка блукала поблизу їхніх позицій, воїни забрали в бліндаж. Там її активно підгодовували і навіть дали кличку – Котусько.

"Вусата посестра" віддячила гвардійцям за порятунок.

Кішка потрапила в добрі руки – військові прийняли тваринку і дали їй кличку. Національна гвардія України. Військова частина 3055. Рівне/Facebook

"Кішка приступила до виконання одного зі стратегічних завдань – зачищала бліндажі від нашестя мишей і щурів", – розповідає військовий на псевдо "Сова".

Також вона відчувала емоційний стан військових і заряджала їх позитивом і спокоєм, коли бійці цього потребували.

"Бувало, що виходиш на завдання на добу чи кілька діб, але знаєш, що повернешся, а на тебе чекає кішка. Ніби вдома. Від цього ставало спокійніше.

Наша кішка вміла підтримати бойовий дух навіть у найтяжчі моменти. Попри постійні обстріли і гучні звуки вибухів, вона поводилася спокійно", – додає "Сова".

Коли нацгвардійці поверталися зі Сходу, Котусько вирушила разом з ними. Тепер вона мешкає в родині військового "Сови".

У коментарі для "УП. Життя" військова частина розповіла, що спершу новий дім трохи спантеличив кицю: як тільки її відпустили з повідка, Котусько намагалася втекти до машини нацгвардійців. Однак потім вона призвичаїлася до домівки бійця.

Наразі Котусько живе в родині нацгвардійця Сови. Національна гвардія України. Військова частина 3055. Рівне/Facebook

Кішка дуже прив’язалася до військових, тому очікується, що після відпустки вона разом з господарем повернеться на службу на Рівненщині.

У військовій частині також розповіли, що їхні бійці нерідко ділять бліндажі з котиками.

"А одного разу за допомогу в порятунку тварин жителі Донеччини подарували нацгвардійцям цуценя. Воно і зараз живе з військовими", – кажуть у військовій частині 3055.

Раніше ми писали, як військовий врятував із Донеччини овечку на кличку Прима.