10-річний хлопчик самостійно доглядав хворих братів: правоохоронці розслідують бездіяльність соцслужб

Після публікації матеріалу "УП. Життя" про двох хворих дітей із Покровського району Донеччини, за якими понад рік доглядав їхній 10-літній брат, правоохоронці розпочали розслідування ймовірної бездіяльності місцевих соціальних служб.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Лікарі благодійного центру "Місто Добра" розповіли, що 10-річний Платон із Донеччини понад рік після смерті бабусі опікувався своїми 13-річними братами, прикутими до ліжка через хворобу.

За словами медиків, молодший хлопчик розповів, що самостійно годував, поїв і доглядав за рідними, а під час обстрілів спускав їх до підвалу разом із мамою.

Через відсутність своєчасної медичної допомоги до центру в Чернівцях хворі діти потрапили у вкрай важкому стані – були виснаженими та мали численні невиліковні травми.

Тепер правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого неналежного виконання службових обов’язків працівниками Служби у справах дітей Білозерської міської ради – злочин, передбачений частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу.

"У межах кримінального провадження прокурори ініціювали проведення необхідних слідчих дій та підготували низку запитів до профільних служб для з’ясування всіх обставин.

Хід розслідування перебуває на контролі керівництва обласної прокуратури", – додали в ОГП.

Що відомо про родину з Донеччини?

Історію братів "УП. Життя" розповіли медики центру "Місто Добра", де діти тепер проживають.

Після смерті бабусі троє братів, двоє старших із яких мають тяжке генетичне захворювання, залишилися самі. Їхня мати жила поруч, але через стан здоров’я не могла опікуватися дітьми.

Про 13-річний братів турбувався молодший брат Платон. Хворі хлопчики не можуть самостійно пересуватися через важку хворобу – лісенцефілію першого типу, яка супроводжується неврологічними порушеннями, епілепсією та білково-енергетичною недостатністю.

У "Місті добра" про дітей дізналися через дзвінок соціальних служб, які шукали для них можливість евакуації. Вони також забезпечили братам можливість евакуюватися до Чернівців.

"Соцслужби робили все можливе в таких надскладних умовах, в яких перебували діти з матірʼю. Пізніше працівники служби писали й дзвонили до хоспісу, аби поцікавитися долею дітей. Ми вдячні їм за можливість допомогти хлопчикам", – сказав медичний директор "Дому Метеликів" Денис Колюбакін.

13-річні брати потрапили до центру у важкому стані, зокрема мали низьку вагу та інші проблеми зі здоров’ям, пов’язані з хворобою.

"Діти приїхали з контрактурами. Переломи зросталися як попало. У результаті – покручені руки, ноги, навіть грудна клітка. Якби хтось хоча б мінімально займався з ними, такого б ми не бачили.

Зараз їх важко адекватно покласти, бо тіла деформовані – старі переломи залишили дуже багато негативних слідів", – розповіла завідувачка паліативного відділення "Міста Добра" Наталія Попадюк.

Разом із братами до Чернівців перебрався їхній молодший брат Платон, який відвідує школу та після років виконання ролі дорослого тепер отримує психологічну допомогу.

"Ми працюємо з ним, щоб він знову відчув себе дитиною. Бо жодна дитина не повинна казати "я не дитина" у 10 років. Це сталося з ним через те, що мати була дезорієнтована, вела асоціальний спосіб життя. Це наслідки токсичної енцефалопатії та довгих років наркозалежності", – поділилися медики.

За словами працівників "Міста добра", до дітей також приходила їхня мати – її направили на лікування. Крім того, допомогу жінці надають психологи та соціальні педагоги.

Що про ситуацію кажуть соціальні служби Донеччини?

Після публікації матеріалу "УП. Життя" Служба у справах дітей Покровської територіальної громади заперечила інформацію про те, що діти з особливими освітніми потребами перебували без нагляду дорослих.

Там заявили, що наприкінці травня 2025 року дітей "влаштували до відповідного закладу".

"Інформація про них з’явилася у соціальній мережі Facebook близько двох місяців тому. Начальник служби у справах дітей Покровської міської ради одразу відреагувала: зв’язалася із закладом, з’ясувала адресу мешкання родини та обставини, за яких діти до нього потрапили.

Отримані відомості були додатково перевірені у службі у справах дітей Білозерської громади. На сьогодні відомо, що з дітьми все гаразд: вони перебувають у безпеці, отримують належний догляд і нагляд, їх регулярно навідує рідна мати", – заявили у Покровській міській адміністрації.

Пізніше в "Місті Добра" наголосили, що дітей евакуювали ще в травні – тоді їхня матір відмовилася супроводжувати синів і залишилася проживати на Донеччині. Крім того, мати двічі письмово підтвердила, що не планує забирати хлопчиків із медичного центру та самостійно про них дбати, а також дозволила публікацію історії синів.

Фото: "Місто Добра"/Facebook

"Лише цього місяця вона прибула до Чернівців разом з евакуацією, бо місто, де вона жила, стало надзвичайно близьким до фронту. Мати підтвердила, що до евакуації дітей перебувала певний час на стаціонарному лікуванні у закладі, назву якого ми не можемо розголошувати.

За оцінкою лікарів, зараз жінка, на жаль, в нестабільному психологічному стані. Відео не публікуємо з етичних міркувань, але обов’язково надамо всім компетентним органам, які вважають, що діти були під її уважним піклуванням", – додали в закладі.

Медики додатково наголосили на критичному фізичному стані братів, коли ті прибули до "Міста Добра". Після евакуації 13-річні хлопці важили вісім і дев’ять кілограмів, що було "наслідком їхнього захворювання та складних життєвих обставин".

"Те, що Платон доглядав за братами, ми знаємо зі слів самої дитини. І ми стоїмо на позиції міжнародно визнаного принципу довіри до свідчень постраждалих. Спілкування з Платоном та його знання про догляд за братами підтверджують його слова", – додали медики.