На Донеччині судитимуть жінку, яка на тиждень лишила трьох дітей без нагляду: молодший син згорів живцем

На Донеччині судитимуть жінку, через недбалість якої згорів живцем її 3-річний син. Ще двоє дітей отримали опіки різних ступенів тяжкості.

Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі, повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Трагедія сталася 22 лютого 2024 року. Того дня 41-річна мешканка Краматорська, яка є уродженкою Республіки Бурятії РФ, вирішила поїхати в інше місто до свого чоловіка. Дітей – 3-річного хлопчика та дівчат 8-ми й 11-ти років – вона вирішила із собою не брати.

Мати залишила їх у літній кухні, куди принесла їжу, одяг та дрова для пічки. Батька дітей вона запевнила, що за ними нагляне сусідка. Однак остання про це нічого не знала. На самоті діти провели майже тиждень.

Згоріла літня кухня Донецька обласна прокуратура

Одного дня речі, які лежали біля пічки, загорілися, через що вогонь перекинувся на решку кімнати. Внаслідок пожежі дівчата отримали опіки різного ступеня тяжкості, а хлопчик загинув, згорівши заживо.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Наразі дітей забрали від матері. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини: вона кусала власну 6-місячну доньку.