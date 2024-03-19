Матір у США залишила 16-місячну доньку вдома саму на 10 днів: жінку засудили до довічного

У США до довічного ув’язнення засудили жінку, яка на 10 днів залишила свою 16-місячну доньку вдома саму. Без їжі та води дитина померла.

Права на умовно-дострокове звільнення у злочинниці не буде, повідомляє The Washington Post.

У червні 2023 року 32-річна Крістел Канделаріо з Клівленда (штат Огайо) їздила у Детройт (штат Мічиган) та Пуерто-Рико. Весь цей час її 16-місячна донька Джейлін була вдома сама – у своєму манежі.

Повернувшись з поїздки, Канделаріо виявила, що дитина ні на що не реагує, і викликала поліцію. До прибуття лікарів швидкої допомоги вона переодягла доньку. По приїзді фахівці констатували смерть.

Медики встановили, що дитина померла від голоду і зневоднення. Вона важила близько 6 кілограмів – приблизно на 3 кілограми менше, ніж два місяці тому під час останнього медичного огляду.

"Ви вчинили найбільший акт зради, залишивши свою дитину наляканою, самотньою й незахищеною страждати, наскільки я знаю, від найжахливішої смерті, яку тільки можна собі уявити – без їжі, без води, без захисту", – сказав суддя Брендан Шин Крістел Канделаріо.

У лютому 2024 року вона визнала свою провину. 18 березня жінці присудили довічне ув’язнення.

Суддя порівняв це покарання з ізоляцією, яку її дочка пережила перед смертю.

"Єдиною відмінністю буде те, що у в'язниці вас принаймні годуватимуть і даватимуть вам напої, в яких ви їй відмовляли", – наголосив він.

У Канделаріо також є старша дочка. Однак невідомо, де вона була під час поїздки матері.

Під час винесення вироку адвокат жінки сказав, що вона страждала від депресії та проблем із психічним здоров'ям, від яких лікувалася. Однак експерти визнали її здоровою і здатною постати перед судом.

Сама Крістел Канделаріо у суді заявила, що смерть Джейлін завдала їй "дуже багато болю". Вона сподівається, що батьки та дочка пробачать їй.

"Я не намагаюся виправдати свої дії, але ніхто не знав, як сильно я страждала і через що мені довелося пройти", – додала жінка.

Нагадаємо, у США мати поклала 1-місячне немовля у духовку замість ліжечка – її заарештували.