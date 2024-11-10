На Донеччині у стіні будинку виявили Біблію. Їй понад 100 років

Неподалік від Сіверська, що на Донеччині, українські військові знайшли Біблію 1908 року випуску. Її виявили у стінах будинку, який знищили окупанти.

Про знахідку повідомили у Центрі стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Там розповіли, що старовинну книгу ще у 2023 році знайшли бійці Четвертого лінійного батальйону Президентської бригади. Біблія була захована у стіні будинку. Військові припускають, що останні власники житла могли не знати про існування реліквії.

Книгу передали до Служби військових капеланів ЗСУ. Якщо власників знайденого Святого Письма не знайдуть, то його передадуть до музею.

Раніше ми розповідали, що українець намагався вивезти до Польщі стародруки XIX століття.

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