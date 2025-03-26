Повернувся з Польщі заради служби: на Донеччині загинув 33-річний історик Назар Олещук

На фронті загинув 33-річний молодший сержант Назар Олещук, який служив у 87-му окремому батальйоні забезпечення ЗСУ.

У 2018 році Назар закінчив аспірантуру Інституту історії України НАНУ, потім жив у Польщі, але у 2023 році повернувся, щоб захищати Україну, повідомляє Національна академія наук України.

"Герой поліг за волю та Незалежність України 22 березня 2025 року, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку.

Висловлюємо співчуття родині, близьким, друзям і побратимам загиблого воїна. Дякуємо за захист, Назаре. Завжди пам’ятатимемо", – написали у НАНУ.

Назар навчався на історичному факультеті Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. На бакалавраті обрав спеціальність "Історія", а в магістратурі – "Архівознавство".

РЕКЛАМА:

"Студентське життя Назара відзначилося конференціями та науковими здобутками: Шевченківська весна, Одеські та Каразинські читання, друге та перше місця у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт", – написала подруга бійця, доцентка кафедри історії ДНУ Валерія Лавренко.

Після завершення навчання чоловік вступив до аспірантури Інституту історії України НАН України. До початку повномасштабного вторгнення жив у Польщі, мав успішний бізнес, але повернувся заради служби.

"Друже, без тебе цей світ ніколи не буде таким, яким має бути. Нещодавно згадувала, як ти мене вкрав на моєму весіллі. І ми вже довгенько сиділи в тому гєліку, я почала переживати, чи хтось збирається мене забирати.

Підходили подруги й тролили: "Та тебе ніхто не шукає". І ти тут такий: "Каву будеш?" – і дістаєш термос. Я кажу: "Назаре, ну ти викрадач від Бога! Хочеш, щоб у мене був стокгольмський синдром?"

Та в цьому був весь ти: термос, парасолька, вологі серветки, розкладний ніж, маленька викрутка – все з собою. Я не здивована, що ти служив у забезпеченні (…) Обіймаю тебе подумки. Ти – навіки в моєму серці", – поділилася спогадами Валерія Лавренко.

Похорон героя відбудеться 27 березня о 10:30 у селі Вишневе П'ятихатського району Дніпропетровської області.