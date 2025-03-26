Історик і любитель гір: на фронті загинули двоє бійців 3-ї штурмової бригади

На Харківщині загинув боєць 3-ї окремої штурмової бригади Леонід Боримський – воїн із позивним "Ремус" або "Рим".

За тиждень до загибелі військовослужбовцю виповнилося 28 років, повідомили в Києво-Могилянській академії.

Леонід був випускником кафедри історії, закінчив бакалаврат у 2018 році. Був братчиком у Братстві козацького бойового звичаю "Спас".

Чоловік служив стрільцем-помічником гранатометника у складі 3-ї окремої штурмової бригади. 15 березня 2025 року загинув, виконуючи бойове завдання поблизу села Копанки в Ізюмському районі.

22 березня його поховали на батьківщині в селі Червоне на Житомирщині.

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Тарас Кожан

21 березня також підтвердилася звістка про загибель ще одного бійця 3-ї ОШБр – Тараса Кожана, якого понад рік вважали зниклим безвісти.

Тарас Кожан народився у 2001 році. Навчався в ліцеї "Просвіта" Львівської міської ради, потім закінчив правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2023 році отримав нагрудний знак "Золотий хрест" за відвагу та мужність, проявлені під час боїв на Бахмутському напрямку.

Педагог Андрій Закалюк поділився спогадами про Тараса, який колись був його учнем.

"За час роботи вчителем я щиро вірив, що маю бути прикладом для своїх учнів і вихованців. А врешті мій учень став прикладом для мене. Коли я прийшов працювати в школу-інтернат, він був учнем 7 класу...

Потім було так багато всього: уроки історії, вистави, у яких Тарас любив брати участь, сотні годин розмов вечорами, багато подорожей, підготовка до ЗНО і навіть гіпсокартон, який ми разом носили на 17-й поверх…

Але гори! Гори ми любили обоє. Двічі Чорногірський хребет, Пікуй, Кострич і ще багато", – написав Закалюк.

Андрій розповів, що Тарас став добровольцем у 21 рік. 6 грудня 2023 року він востаннє привітав свого вчителя з днем народження.

"Дякую, що ти був у моєму житті. Дякую, що я маю стільки фото і спогадів з тобою. Дякую, що ти зробив цей вибір у свій 21 рік. Дякую, що своєму сину я буду розповідати не про фантастичних героїв, а про тебе… Справжнього і людяного", – додав Андрій.