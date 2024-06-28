На фронті загинув провідний інженер Інституту ядерних досліджень НАН України Сергій Чередник

Сергій Чередник пішов на фронт добровольцем і служив у лавах Національної гвардії

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 59-річний провідний інженер Інституту ядерних досліджень Сергій Чередник.

Він пішов на фронт добровольцем і служив у лавах Національної гвардії, повідомили у Національній академії наук України.

Сергій Чередник народився 24 червня 1965 року в Житомирі. Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю "оптика та оптико-електронне приладобудування".

В Інституті ядерних досліджень НАН України працював від жовтня 2013 року.

На фронті загинув Сергій Чередник НАН України

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"Наукова спільнота втратила чудового фахівця в галузі ядерної електроніки і фізики пучків заряджених частинок, талановитого інженера, який разом із колегами розробив, увів в експлуатацію і протягом багатьох років підтримував у робочому стані джерело йонів прискорювача У-240, необхідне для виконання наукових досліджень.

Надзвичайно працьовитий і завжди рішучий у своєму виборі, Сергій Валентинович був чуйною та доброю людиною, справжнім патріотом України, мав чітку життєву позицію, почуття власної гідності й обов’язку перед Батьківщиною", – розповідають у НАН України.

Сергій Чередник загинув 28 травня. Поховали Героя на Лісовому кладовищі Києва 7 червня 2024 року.