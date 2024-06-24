Мріяв повернутися до танців і рідного Донецька: на фронті загинув хореограф Антон Смецький

На фронті загинув відомий хореограф і танцівник Антон Смецький. Чоловік вдруге повернувся на службу після протезування ноги.

Про його смерть повідомила працівниця Корпусу військових капеланів Оксана Мищишин.

"Я казала йому, що напевно без нього перемога не прийде… І він ніколи не жалівся. А єдине величезне бажання було побачитися з жінкою і дитиною.

Він, як падаюча палаюча зірка на темному непроглядному небі людського болю, осяював усе своїм життям до останнього моменту і подиху. Про нього довго памʼятали всі медпрацівники медичних установ, де через конвеєр таке мало можливе, а він усім залітав у серце. Вічна памʼять герою", – написала жінка у себе в соцмережах.

Згодом смерть Антона підтвердила його дружина Олеся. Вона написала про це на своїй сторінці у Facebook у коментарях під фото, не повідомивши подробиць.

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Відомо, що Антон родом із Донецька. В інтерв’ю "Суспільному" він розповідав, що захопився танцями ще у 5-річному віці. А коли хлопцю виповнилося 17, він вирушив підкорювати столицю.

Після переїзду до Києва працював із зірками шоу-бізнесу, зокрема з Іриною Білик і Дмитром Коляденком. Мав власний шоу-балет.

Коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік добровільно став на захист України, називав це "справою честі". Спочатку служив у Київській теробороні, а потім – сапером у 116-ій окремій механізованій бригаді. Постійно перебував на запорізькому напрямку.

Влітку 2023 року під час штурму отримав поранення, випадково наступивши на міну. Чоловікові довелося ампутувати частину ноги.

Відтоді він переніс декілька складних операцій, а потім чоловіка протезували в Superhumans Center. Згодом Антон вдруге повернувся на фронт, адже навіть попри травму хотів бути корисним та допомагати побратимам. Щоправда, вже не як сапер, а як інструктор з саперської справи.

Чоловік випадково наступив на міну та втратив частину ноги Антон Смецький Facebook

В інтерв’ю Deutsche Welle зізнався, що після війни мріє поставити нове шоу для Ірини Білик, викладати хореографію дітям, повернутися до танців та до рідного Донецька.

"Танці, шоу – це буде пізніше, бо зараз Україні не до цього. Тут голова болить від іншого", – сказав Антон Смецький.

Сама співачка також відреагувала на звістку про смерть хореографа.

"Вчора я дізналася, що Антон загинув на фронті, але не вірила, і сьогодні остаточно зрозуміла, що мій друг вже ніколи не станцює зі мною свій найкращий танок… Лети, прекрасна Душа!

Всі твої слова і думки залишаться назавжди у моєму серці. Місяць тому у палаці "Україна" люди аплодували тобі стоячи. Сьогодні ми всі проводжаємо тебе, як Героя і великого Артиста!" – написала Білик.

Раніше ми розповідали, що на фронті загинув 36-річний український квір-митець Артур Сніткус.