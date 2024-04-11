Військовий та комік Віктор Розовий отримав важке осколкове поранення голови

Український військовий і комік Віктор Розовий отримав осколкове поранення голови під час виконання бойового завдання. Лікарі провели йому операцію.

Про це повідомила його дружина Ольга Розова.

За її словами, чоловіка поранило ввечері 21 березня. Протягом наступних двох тижнів за його життя боролися медики.

"Це дуже складна травма й важко уявити, як відбувалася його евакуація. Дякую за швидкі рішення та надану допомогу бійцям 2 та 3 роти протитанкового батальйону 3 ОШБр та усім, хто віз Віктора ті понад 200 км (з поля бою – ред.)", – написала Ольга.

Вона додала, що доки стояло питання життя чоловіка, родина намагалася зберігати інформаційну тишу й не повідомляти про поранення.

Наразі стан Віктора кращий, він у свідомості й намагається спілкуватися.

Ольга повідомила, що нині займається організаційними моментами, або чоловік зміг потрапити у реабілітаційний центр за кордоном.

Чоловіка поранили 21 березня, наступного дня про це дізналися його рідні. INSTAGRAM-СТОРІНКА ВІКТОРА РОЗОВОГО

"У шапці профілю прикріпляю монобанку зі збором. Якщо хочете допомогти задонатьте. Використаємо гроші потреби для відновлення Віктора або купимо додаткове обладнання для бойових медиків, які його врятували. Зараз Віктору потрібен спокій та емоційно стабільні рідні поруч", – додала жінка.

Раніше в "інтерв’ю" УП Віктор Розовий розповідав, що не казав матері, що воює, аби заспокоїти її.