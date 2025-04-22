На фронті загинула волонтерка та захисниця України Анастасія Єфімова

На фронті загинула активістка, волонтерка й захисниця України Анастасія Єфімова.

Звістку про смерть повідомила фотографка та волонтерка Олександра Сідлецька.

Після загибелі чоловіка на війні Анастасія приєдналася до лав Збройних сил, аби помститися росіянам за свого коханого. Вона також самостійно виховувала двох дітей, які тепер осиротіли.

Анастасія Єфімова під час навчань фото з архіву

"Настя, дівчинка наша, загинула на війні. Мати двох дітей, тренерка АвтоЛеді (школа водіння для жінок – ред.), неймовірно сильна жінка – воїн! Дуже шкода, немає слів описати наскільки ти була крута! Співчуваю родині і всім близьким, друзям, хто знав Настю", – зазначила Олександра.

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Спогадами про загиблу захисницю поділася і її подруга Лілія Шевченко.

"Вона віддала своє життя за Україну. За кожного з нас. За наші світанки, нашу свободу, наше майбутнє. Вона була і залишається світлою, сильною, вільною, відданою, справжньою. Із тих, хто не відступає. Із тих, хто не мовчить. Із тих, хто йде до кінця – заради життя інших.

Її серце зупинилося в бою, але її ім’я навіки залишиться з нами. У наших діях, молитвах, пам’яті. Ніхто й ніколи не зможе заповнити порожнечу втрати нашої Насті," – написала Лілія.

Волонтерка Ольга Какауліна також згадала свою останню зустріч з Анастасією. Зауважила, що під час прощання в неї дуже сильно стиснулося серце у поганому передчутті. Але відмовити захисницю від бою ніхто б не зміг.

"Дякую за твою боротьбу. Дякую, що стала частиною мого світу. Ти назавжди зі мною. Ти в мені. Ти чотири стихії водночас. Ти моя неперевершена дівчинка. Моє безмежне джерело натхнення. Моя навіжена подруга на всі часи. Тепер все саме так, як ти хотіла, і ви нарешті знову разом. Вічне кохання не знає кордонів землі і неба. Назавжди!" – з щемом додала Лілія Неділько.