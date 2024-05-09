Автор відомого фото і великоднього мему: що відомо про загиблого військового Дениса Зеленого

Денис входив до складу бригади "Буревій", що тримає оборону на Луганщині.

На війні загинув Денис Зелений – нацгвардієць бригади "Буревій", автор фото знищеного росіянами ботанічного заказника "Серебрянський", що на Луганщині, та вірусного мему про паски.

Про загибель 28-річного бійця повідомив заклад Honey, де чоловік працював менеджером до того, як долучився до лав війська.

«Наш герой Денис Зелений, захищаючи Україну, загинув під час бойових дій. Немає слів, щоби висловити весь біль від втрати цієї людини. Справжній воїн, захисник і друг", – написали колишні колеги військового.

Денис Зелений був офіцером секції оперативного планування батальйону "Хорив" 1-ї президентської бригади Національної гвардії України "Буревій". У рядах "Буревію" він брав участь в боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, згодом постійними обстрілами авіації та артилерії перебував на позиціях в Серебрянському лісі.

Чоловік ділився в мережі фото, зробленими під час проходження служби. Зокрема, світлина авторства Дениса, на якій зображений майже вщент випалений Серебрянський ліс, швидко облетіла мережу.

"Уже декілька століть Україна постійно потерпала від посягання російської культури, політичної кон'юнктури. Завжди були намагання підлаштувати нашу культуру, вкрасти нашу національну свідомість, нашу колективну пам’ять. У нас постійно ведеться боротьба", – говорив у 2023 році військовослужбовець у ролику, створеному на честь 29-річчя бригади.

Та користувачі знають Дениса ще й за популярним роликом 2021 року, на якому він тримає в руках напис "Ду ю спік паски?" А через рік Денис зробив відео, на якому вже як військовослужбовець Національної гвардії стояв із написом "Єс ай спік. Енд орків ту".

"Сьогодні загинув дуже крутий хлопець. Воїн, кондитер, психолог, профі. Вмів підтримати людей. Вмів надихати. Вмів додавати сил", – написала на сторінці в Х (раніше – Twitter) бойова медикиня батальйону "Госпітальєри" Катерина Галушка.

Катерина Новікова, яка вчилася разом із Денисом у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, у коментарі для "УП. Життя" поділилася спогадами про військового.

"Пам’ятаю свою першу сесію, я дуже нервувала. Він якось побачив мене в коридорі і сказав, що все буде добре, усе вийде", – каже дівчина.

Саме Катерина допомогла Денисові влаштуватися на роботу в заклад, який згодом прославився завдяки вірусним роликам за участі хлопця.

"Він дуже тоді мені дякував, бо довго не міг туди (у Honey – ред.) потрапити. Казав, що хотів працювати з людьми, бачити їхні посмішки", – говорить Катерина.

"Він був яскравий, харизматичний чоловік, красивий і модний, голосом якого треба розказувати правду.

Я не знаю, що писати, немає тут ніяких пафосних слів. Просто отямтеся. Живіть своє життя. Але памʼятайте: це вам Денис дав кредит жити його", – поділився роздумами екснардеп Сергій Лещенко.