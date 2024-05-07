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Біля Авдіївки загинув "пластун" і націоналіст з Волині Олександр Машлай

Олена Барсукова — 7 травня, 16:25
Біля Авдіївки загинув пластун і націоналіст з Волині Олександр Машлай
Загинув захисник Авдіївки, націоналіст та публіцист Олександр Машлай

На Авдіївському напрямку загинув 40-річний військовослужбовець з Волині, вихованець "Пласту" Олександр Машлай.

У військового залишилася дружина та двоє синів. Звістку про загибель повідомили друзі та рідні бійця у Facebook 7 травня.

"На Авдіївському напрямку сьогодні зранку загинув мій брат Олександр Машлай. Він у складі 25-го окремого штурмового батальйону брав участь у наступі під Роботино влітку, з жовтня весь час без ротації тримав Авдіївський коксохім, потім Бердичі",написав Ігор Гошовський.

Олександр Машлай народився на Волині. Був вихованцем "Пласту", членом організації "Молодіжний націоналістичний конгрес" та співзасновником "Національного Альянсу".

Олександр пройшов строкову службу в ЗСУ ще у 2006-2007 роках як начальник радіостанції. Від початку повномасштабного вторгнення – пішов на фронт добровольцем.

"За освітою Сашко був екологом. За покликанням – публіцист, журналіст та революціонер. Свого часу був головним редактором кількох рівненських націоналістичних видань. Як революціонер – одним із тих, хто їздив в Мінськ допомагати братам-сябрам валити диктатуру картопляного диктатора ще в 2005 році",розповів його товариш Юрій Юзич.

Біля Авдіївки загинув націоналіст з Волині
40-річний Олександр Машлай був націоналістом та добровольцем

Друзі згадують Олександра як справжнього націоналіста і революціонера, учасника всіх можливих патріотичних організацій.

"Знову клята русня забрала життя близького друга! Олександр Машлай був одним з найкращих, хто від початку 2000-х робив все можливе, щоб ми жили в справжній, українській, розвинутій та цивілізованій Україні!

Стільки найтепліших спогадів про нього, що не вмістиш в один допис! Та які там спогади? Все ще не віриться взагалі, що це сталось! Ще позавчора з ним переписувались! Вічна пам'ять Сашкові", – написав військовий та історик з Рівного Дмитро Ткачук.

Історик та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані також поділився спогадами про загиблого товариша.

"Просто горе. Загинув на фронті – у районі Авдіївки – давній і добрий знайомий Сашко. Націоналіст, порядний, конструктивний, на таких країна тримається. Батько двох хлопців, чоловік Валентини Машлай. Небо знову падає на землю", – написав Кіпіані.

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Нагадаємо, на фронті загинув наймолодший захисник Маріуполя, азовець Назарій Гринцевич (Грінка).

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