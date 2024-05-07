Біля Авдіївки загинув "пластун" і націоналіст з Волині Олександр Машлай

На Авдіївському напрямку загинув 40-річний військовослужбовець з Волині, вихованець "Пласту" Олександр Машлай.

У військового залишилася дружина та двоє синів. Звістку про загибель повідомили друзі та рідні бійця у Facebook 7 травня.

"На Авдіївському напрямку сьогодні зранку загинув мій брат Олександр Машлай. Він у складі 25-го окремого штурмового батальйону брав участь у наступі під Роботино влітку, з жовтня весь час без ротації тримав Авдіївський коксохім, потім Бердичі", – написав Ігор Гошовський.

Олександр Машлай народився на Волині. Був вихованцем "Пласту", членом організації "Молодіжний націоналістичний конгрес" та співзасновником "Національного Альянсу".

Олександр пройшов строкову службу в ЗСУ ще у 2006-2007 роках як начальник радіостанції. Від початку повномасштабного вторгнення – пішов на фронт добровольцем.

"За освітою Сашко був екологом. За покликанням – публіцист, журналіст та революціонер. Свого часу був головним редактором кількох рівненських націоналістичних видань. Як революціонер – одним із тих, хто їздив в Мінськ допомагати братам-сябрам валити диктатуру картопляного диктатора ще в 2005 році", – розповів його товариш Юрій Юзич.

40-річний Олександр Машлай був націоналістом та добровольцем

Друзі згадують Олександра як справжнього націоналіста і революціонера, учасника всіх можливих патріотичних організацій.

"Знову клята русня забрала життя близького друга! Олександр Машлай був одним з найкращих, хто від початку 2000-х робив все можливе, щоб ми жили в справжній, українській, розвинутій та цивілізованій Україні!

Стільки найтепліших спогадів про нього, що не вмістиш в один допис! Та які там спогади? Все ще не віриться взагалі, що це сталось! Ще позавчора з ним переписувались! Вічна пам'ять Сашкові", – написав військовий та історик з Рівного Дмитро Ткачук.

Історик та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані також поділився спогадами про загиблого товариша.

"Просто горе. Загинув на фронті – у районі Авдіївки – давній і добрий знайомий Сашко. Націоналіст, порядний, конструктивний, на таких країна тримається. Батько двох хлопців, чоловік Валентини Машлай. Небо знову падає на землю", – написав Кіпіані.

Нагадаємо, на фронті загинув наймолодший захисник Маріуполя, азовець Назарій Гринцевич (Грінка).