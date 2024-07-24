Внаслідок удару росіян по Харківщині з екопарку зник кенгуру: його пошуки тривають

Після обстрілу екопарку 24 липня у селищі Лісному, що на Харківщині, зі стайні втік кенгуру. Наразі правоохоронці шукають тварину.

Про це повідомили голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов та начальник Слідчого управління ГУ НП у Харківській області Сергій Болвінов.

За їхніми словами, внаслідок ворожого удару постраждали також двоє чоловіків, які були працівниками екопарку. Їх госпіталізували з численними ранами та забоями.

"На території утримували близько десятка коней, їх встигли евакуювати. Наразі тривають пошуки іншого мешканця звіринцю – після вибуху зник кенгуру", – зазначив Сергій Болвінов.

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Нагадаємо, це не перший випадок, коли тварини постраждали від російської агресії. У червні волонтери врятували з прикордоння Харківщини 13 тварин.

Окрім того, зооволонтери опублікували фотографії, на яких окупанти хизуються вбитими тваринами.