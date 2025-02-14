На Херсонщині четверо дітей гуляли по льоду на річці й провалилися: ДСНС знайшла тіла двох

На Херсонщині четверо дітей з однієї родини гуляли по кризі на річці Інгулець і провалилися у воду.

Слідом за ними провалилася 16-річна дівчинка, яка намагалася врятувати малечу, повідомляє ДСНС.

Раніше місцевий житель зміг дістати з річки 12-річну дівчинку та 16-річну рятівницю.

14 лютого водолази ДСНС знайшли тіла двох дітей – 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки. Їм вдалося зробити це вночі за допомогою підводного дрона.

Наразі тривають пошуки 13-річного хлопчика.

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Що сталося на річці Інгулець

ДСНС Херсонщини

13 лютого на території Великоолександрівської громади на льоду гуляли четверо дітей із однієї родини: двоє хлопчиків (13 та 9 років) і двоє дівчаток (14 та 12 років).

За словами рятувальників, тонка крига не витримала, і всі діти провалилися у воду.

Це помітила 16-річна дівчина, яка була неподалік, і кинулася рятувати дітей, але й сама опинилася під водою.

На місце трагедії прибіг місцевий мешканець, якому вдалося витягнути 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку. Троє дітей залишалися зниклими.

Водолази ДСНС розшукували постраждалих всю ніч, а великоолександрівські рятувальники розбивали кригу, щоб прискорити пошук.