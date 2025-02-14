На Херсонщині четверо дітей гуляли по льоду на річці й провалилися: ДСНС знайшла тіла двох
На Херсонщині четверо дітей з однієї родини гуляли по кризі на річці Інгулець і провалилися у воду.
Слідом за ними провалилася 16-річна дівчинка, яка намагалася врятувати малечу, повідомляє ДСНС.
Раніше місцевий житель зміг дістати з річки 12-річну дівчинку та 16-річну рятівницю.
14 лютого водолази ДСНС знайшли тіла двох дітей – 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки. Їм вдалося зробити це вночі за допомогою підводного дрона.
Наразі тривають пошуки 13-річного хлопчика.
Що сталося на річці Інгулець
13 лютого на території Великоолександрівської громади на льоду гуляли четверо дітей із однієї родини: двоє хлопчиків (13 та 9 років) і двоє дівчаток (14 та 12 років).
За словами рятувальників, тонка крига не витримала, і всі діти провалилися у воду.
Це помітила 16-річна дівчина, яка була неподалік, і кинулася рятувати дітей, але й сама опинилася під водою.
На місце трагедії прибіг місцевий мешканець, якому вдалося витягнути 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку. Троє дітей залишалися зниклими.
Водолази ДСНС розшукували постраждалих всю ніч, а великоолександрівські рятувальники розбивали кригу, щоб прискорити пошук.