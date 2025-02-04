На Хмельниччині чоловік зґвалтував 12-річну дівчину з інвалідністю: суд призначив вирок
У Хмельницької області засудили до 13 років ув'язнення 52-річного чоловіка, який зґвалтував неповнолітню дівчину з інвалідністю й зняв це на відео.
Чоловіка визнали винним у зґвалтуванні дитини та злочинах, пов'язаних з дитячою порнографією, повідомляє пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
Після основного покарання чоловіка чекає додаткове – його позбавили права на три роки займатись діяльністю, повʼязаною з навчанням, вихованням та дозвіллям дітей. Поки вирок не набере законної сили, засуджений перебуватиме під вартою.
Зазначається, що у липні минулого року мешканець Камʼянець-Подільського району зґвалтував дитину з інвалідністю. Налякану дівчину знайшов її батько в автомобілі чоловіка, який вирішив зберегти відео цього інциденту у своєму телефоні.
Раніше ми розповідали, що на Хмельниччині засудили чоловіка, який зґвалтував 9-річну доньку, яка через свій вік не могла чинити опору.
Анастасія Боднар, "УП. Життя"