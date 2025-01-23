Скористався безпорадним станом: на Хмельниччині засудили чоловіка, який зґвалтував 9-річну доньку

Кривдник дитини своєї провини не визнав

На Хмельниччині суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні його 9-річної доньки. Кривднику призначили покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Про це розповіли в Офісі генерального прокурора та Хмельницькій обласні прокуратурі.

Під час досудового розслідування з'ясували, що в ніч з 30 на 31 січня 2023 року житель Ізяслава зґвалтував свою 9-річну доньку. Чоловік скористався відсутністю дружини та безпорадним станом дитини, яка через свій вік не могла чинити опору.

До правоохоронців із повідомленням про злочин звернулася мати дівчинки.

На вирок суду кривдник очікував під вартою. Згодом його визнали винним у злочині, передбаченому частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу – зґвалтування малолітньої дитини. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі.

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У прокуратурі додали, що під час судового засідання кривдник не визнав своєї провини.

Інформацію про злочинця включать до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої особи.

Раніше на Київщині до 15 років ув'язнення засудили подружжя, яке займалося виготовленням порнографічних відео за участі своїх доньок 2011 та 2013 років народження.