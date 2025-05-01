Побачив допис про зниклого військового й ошукав його сім'ю: на Хмельниччині викрили шахрая

На Хмельниччині чоловік видурив 4 тисячі доларів у родини зниклого безвісти військового.

Чоловіку вручили підозру у шахрайстві, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Усе почалося з допису в Facebook: сестра військовослужбовця написала, що її брат зник у зоні бойових дій. Пост побачив підозрюваний і вийшов на зв’язок спочатку з сестрою, а потім із її матір’ю.

Чоловік переконував, що знайшов їхнього родича, мовляв, військовий живий, просто поранений. А далі запропонував організувати його переправлення з фронту за гроші.

Жінки почали сумніватися, коли мати приїхала до Львова здавати ДНК для підтвердження ймовірної загибелі сина.

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У той самий момент підозрюваний подзвонив і запитав, чи готові вони платити за "перевезення живого родича в Хмельницький".

Після цього жінки звернулись до поліції та діяли під контролем правоохоронців. Чоловіка затримали одразу після того, як він отримав 4 тисячі доларів від потерпілих.

Зараз триває слідство. Поліція з’ясовує, чи були в підозрюваного аналогічні спроби шахрайства, і невдовзі йому оберуть запобіжний захід.

Детальніше про те, як діяти, якщо зник військовий, і чому не можна писати про це в соцмережах, читайте тут.

А історії жінок, які чекають зниклих безвісти військових, та поради психотерапевток для підтримки, ми зібрали у проєкті "Війна і втрата".