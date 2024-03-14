Розпізнали за співом: на Хмельниччині вперше помітили червонокнижного білоспинного дятла

На Хмельниччині, на території національного природного парку "Мале Полісся", вперше зафіксували білоспинного дятла, якого занесено до Червоної книги України.

Двох птахів орнітологи знайшли за їхнім співом, повідомляє "Суспільне Хмельницький".

За словами співробітниці парку Наталії Кратасюк, пташок виявили під час систематичного вивчення орнітофауни. Це своєрідна "інвентаризація" птахів, яка необхідна для виявлення типових і рідкісних видів, щоб надалі їх моніторити.

Наразі у парку мешкають різні види ряду дятлових, зокрема жовна сива, зелена і чорна, дятел великий, середній і трипалий. Однак дятел білоспинний є дуже рідкісним.

"За 10 років існування парку і ще задовго до його створення, коли проводили дослідження щодо того, яка фауна водиться на місцевості, його не фіксували. Цього разу вдалося вперше помітити цей вид на двох локаціях. Зазвичай він, як і більшість дятлів, шукає личинки й комахи у корі дерев", – зазначила Наталія Кратасюк.

Вона додала, що птахів знайшли за допомогою їхнього співу. Для підтвердження своїх висновків орнітологи спостерігали за ними через бінокль.

Як пояснила співробітниця парку, зазвичай дятел білоспинний мешкає північніше за Хмельницьку область. Тому надалі фахівці встановлюватимуть, птахи гніздяться у парку чи прилетіли сюди тимчасово.

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