На Київщині суд виніс вирок чоловікові, який зґвалтував свою 9-річну доньку: він провини не визнав

На Київщині суд призначив 12 років тюрми чоловікові, який зґвалтував свою 9-річну доньку.

Злочин 41-річний чоловік вчинив у жовтні 2023 року, повідомили у поліції Київщини та обласній прокуратурі.

"Чоловік зайшов до кімнати 9-річної доньки та, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її та вчинив насильницькі дії сексуального характеру", – зазначають правоохоронці.

Чоловіка затримали у грудні 2024 року. З тих пір він перебував під вартою.

Як зазначено у вироку, матір дитини дізналася про поведінку чоловіка випадково: побачила, як він поклав руку на статеві органи доньки, коли вони разом дивилися телевізор.

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Після цього матір напряму запитала у доньки, чи вчиняв батько щодо неї насильство. Дівчинка відповіла, що так. Вона також сказала, що боялася зізнатися у цьому мамі, бо хвилювалася, що та "перестане її любити".

У суді свідчили також учителі та шкільний психолог, які помітили, що з жовтня 2023 року дівчинка стала дуже закритою, не мала інтересу до навчання та не відповідала на запитання, що сталося.

У суді своєї провини чоловік не визнав.

Броварський суд визнав його винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини (частина 4 статті 152, частина 4 статті 153 Кримінального кодексу України). Йому призначили 12 років ув’язнення.

Окрім цього, інформацію про чоловіка внесли до так званого "реєстру педофілів".

Нагадаємо, ми ділились порадами, як говорити з дітьми про педофілію та захистити їх від сексуального насильства.