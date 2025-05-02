На Київщині суд виніс вирок чоловікові, який зґвалтував свою 9-річну доньку: він провини не визнав
На Київщині суд призначив 12 років тюрми чоловікові, який зґвалтував свою 9-річну доньку.
Злочин 41-річний чоловік вчинив у жовтні 2023 року, повідомили у поліції Київщини та обласній прокуратурі.
"Чоловік зайшов до кімнати 9-річної доньки та, користуючись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зґвалтував її та вчинив насильницькі дії сексуального характеру", – зазначають правоохоронці.
Чоловіка затримали у грудні 2024 року. З тих пір він перебував під вартою.
Як зазначено у вироку, матір дитини дізналася про поведінку чоловіка випадково: побачила, як він поклав руку на статеві органи доньки, коли вони разом дивилися телевізор.
Після цього матір напряму запитала у доньки, чи вчиняв батько щодо неї насильство. Дівчинка відповіла, що так. Вона також сказала, що боялася зізнатися у цьому мамі, бо хвилювалася, що та "перестане її любити".
У суді свідчили також учителі та шкільний психолог, які помітили, що з жовтня 2023 року дівчинка стала дуже закритою, не мала інтересу до навчання та не відповідала на запитання, що сталося.
У суді своєї провини чоловік не визнав.
Броварський суд визнав його винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо малолітньої дитини (частина 4 статті 152, частина 4 статті 153 Кримінального кодексу України). Йому призначили 12 років ув’язнення.
Окрім цього, інформацію про чоловіка внесли до так званого "реєстру педофілів".
Нагадаємо, ми ділились порадами, як говорити з дітьми про педофілію та захистити їх від сексуального насильства.