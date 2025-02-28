"Зібрали достатньо доказів і свідчень": учителю-педофілу з Харківщини загрожує довічне увʼязнення

Вчителю-педофілу з Харкова, який роками ґвалтував неповнолітніх хлопців, загрожує довічне увʼязнення.

Про це повідомив керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов.

"Вже вручили обвинувальний акт, інкримінуємо зґвалтування неповнолітніх, які не досягли чотирнадцяти років. За цією статтею покарання передбачено від п’ятнадцяти років до довічного ув’язнення. А ми зібрали достатньо доказів та свідчень для того, щоб цей чоловік відповів за все, що встиг зробити", – зауважив він.

Викриття зловмисника вдалося завдяки, коли матеріалам від Генеральної прокуратури Латвійської республіки, які отримала поліція Харкова. Хлопець, який через повномасштабне вторгнення виїхав з України, був однією з жертв, і коли він опинився в безпеці, то розповів про дії вчителя.

Щоб уникнути покарання, злочинець "сховався" у Почаївській Лаврі, але це не завадило правоохоронцям знайти та затримати його восени 2024 року.

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Поліціянти встановили, що жертв педофіла було чимало – вони заговорили після оприлюднення перших повідомлень. Чоловіку повідомили про підозру в нових епізодах.

"До нас пішли вже дорослі чоловіки, які в дитинстві ходили до футбольного гуртка, відпочивали в дитячому лікувально-оздоровчому центрі під Харковом. З’ясувалося, що в різні часи, на кожному з місць своєї роботи тренером або вчителем підозрюваний примушував дітей до сексуальних контактів", – розповідає Сергій Болвінов.

Він наголошує, що викрити педофіла вдалося лише завдяки тому, що один з хлопців заговорив. Тому керівник слідчого відділу поліції Харківщини наголошує на тому, що варто говорити зі своїми дітьми, адже часто вони бояться та соромляться розповідати про таке.

"Якщо біда вже трапилася, не гайте часу та одразу йдіть до поліції. Це не той випадок, коли може бути соромно. А у нас є великий досвід в таких справах. Наші працівники – теж батьки. Слідчі та криміналісти вміють і професійно розслідувати такі випадки, і компетентно та делікатно спілкуватися з заявниками.

Ми гарантуємо анонімність, якщо це потрібно. Але зупинити та покарати педофіла неможливо, коли його жертви мовчать", – додав правоохоронець.