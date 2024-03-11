Замаскував як сувеніри: на Київщині викрили чоловіка, який намагався відправити цінні артефакти до США
Служба безпеки України викрила мешканця Київщини, який хотів відправити до США старовинні артефакти, які мають художнє, етнографічне, наукове та історичне значення.
Йдеться про шість старовинних монет арабського Халіфату періоду VIII-X століття та вісім платіжних злитків, які використовували на території України протягом VIII-XII століть, повідомляють у Київській обласній прокуратурі.
У коментарі для "УП. Життя" речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова розповіла, що підозрюваного затримали в одному з поштових відділень. Перед відправкою посилки, чоловік ретельно замаскував цінні предмети.
"Він помістив їх в окремі пакети, а потім – у картонні коробки. Намагався відправити під виглядом декоративних сувенірів", – сказала Олена Ковальова.
Також речниця зазначила, що невідомо, де чоловік взяв монети і злитки та для чого їх відправляв до Америки. У його помешканні правоохоронці провели обшук й інших артефактів не виявили.
Усі вилучені цінності прокуратура конфіскувала як речові докази. До завершення кримінального провадження вони будуть зберігатися там, а опісля суд вирішить, що з ними робити. Можливо, артефакти передадуть в один із музеїв.
Запобіжний захід підозрюваному ще не обрали. Наразі триває досудове розслідування.
Якщо вину чоловіка доведуть у суді, йому загрожує покарання, передбачене частиною 1 статті 201 Кримінального кодексу України – від трьох до семи років позбавлення волі, стверджують у Київській обласній прокуратурі.
Раніше ми розповідали, що київські митники виявили у поштовому відправленні сотню археологічних артефактів.