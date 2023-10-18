Київські митники виявили у поштовому відправленні сотню археологічних артефактів

Київські митники конфіскували сотню археологічних знахідок VIII ст. до н.е. - ХІІІ ст. н.е.

Артефакти намагалися переправити у двох міжнародних поштових відправленнях до Німеччини, повідомляють у Київській митниці.

Серед археологічних предметів, які становлять культурну та історичну цінність, – стародавня метальна зброя, знаряддя праці та елементи одягу.

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Предмети виявили під час митного контролю міжнародних відправлень, одне з яких прямувало за кордон з Черкас, а інше – з міста Ічня, що на Чернігівщині.

15 бронзових наконечників стріл від передскіфського до скіфських часів (VIII-V ст. до н.е.)

Предмети одразу скерували на експертизу до Національного музею історії України для встановлення належності їх до культурних цінностей.

Як ідентифікували експерти, серед артефактів, виявлених митниками, було зокрема 15 бронзових наконечників стріл від передскіфського до скіфських часів (VIII-V ст. до н.е.).

15 інших предметів було визначено експертами як залізні ножі доби Русі (X-XIII ст.)

Також у посилці було чотири знаряддя праці – мідно-бронзові тесла, які належать до періоду ранньої та середньої бронзи (III-середина ІІ ст. до н.е.). В давнину їх застосовували для видовбування корит, човнів-довбанок тощо.

Також у посилці було чотири знаряддя праці – мідно-бронзові тесла

Окрім того, були виявлені 54 бронзові ремінні пряжки та їх фрагменти, які віднесено до черняхівської культури (III-початок V ст.).

У міжнародному відправленні знаходилося 9 залізних наконечників стріл, віднесених до салтівської культури (V-X ст.).

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15 інших предметів було визначено експертами як залізні ножі доби Русі (X-XIII ст.).

"Київська митниця вкотре нагадує, що предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі України. Їх місце – у Музейному фонді України", – говорять у відомстві.