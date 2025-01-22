На Київщині затримали групу зловмисників, які викрали однорічну дитину за вигадані борги

На Київщині правоохоронці затримали групу осіб, які викрали у матері однорічну дитину за вигадані борги. Поліціянти знайшли маля неушкодженим. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Київської області.

Під час розслідування встановили, що дитину з власного дому в селі Софіївська Борщагівка викрали вночі 20 січня. Тоді двоє чоловіків забрали маля, а його матір зачинили у квартирі, попередньо забравши в неї мобільний телефон.

Приводом для злочину став неіснуючий борг на суму 200 тисяч доларів, який зловмисники вимагали у жінки, що самостійно виховує дитину.

РЕКЛАМА:

"Розуміючи, що жінка не визнає себе боржницею, чоловіки викрали її малолітню дитину. Крім того, прихопили з собою 17 тисяч гривень, документи, два мобільних телефони. Після чого зникли з місця події", – додали правоохоронці.

Поліціянтам вдалося відшукати дитину в одній із квартир у місті Києві, де її утримувала спільниця фігурантів. Маля знайшли неушкодженим.

Менш ніж за добу правоохоронці затримали всіх зловмисників – киян віком 21 та 22 років та їхню 31-річну спільницю.

За фактом вимагання та викрадення дитини відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 189 та частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу.

Раніше ми писали, як вберегти дитину від викрадення.