Житель Рівненщини одружився з тещею, щоб виїхати з України: "молодят" викрили на кордоні

На кордоні затримали чоловіка, який одружився з тещею, щоб виїхати за кордон

Житель Рівненщини намагався виїхати за кордон за допомогою фіктивного шлюбу зі своєю тещею, яка має інвалідність.

"Молодята" нібито їхали за кордон на лікування, повідомили у Державній прикордонній службі.

28-річний житель Рівненської області одружився із 40-річною жінкою з інвалідністю І групи у липні. Вони двічі намагалися перетнути кордон. "Подружжя" запевняло, що їде до Варшави для лікування жінці зору.

"Акторську майстерність пара проявляла до останнього та запевняла, що шлюб, укладений у липні, – по великій любові. Пізніше чоловік все ж зізнався, що новоспечена дружина – його теща. І шлюб був укладений з метою виїзду за межі України", – розповіли прикордонники.

Як з'ясувалося, 7 вересня справжня дружина чоловіка виїхала за кордон залізницею. Того ж дня він разом із тещею спробували виїхати через автомобільний пункт пропуску на Волині. Там їхні плани викрили, однак "подружжя" не здавалося.

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8 вересня вони рушили у пункт пропуску "Рава-Руська", що на Львівщині. Однак цього разу їх також не пропустили.

Прикордонники повідомили Національній поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 332 Кримінального кодексу України – "Незаконне переправлення осіб через державний кордон".

Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Ще два випадки фіктивних шлюбів зафіксували у пункті пропуску "Краківець". "Пари" також прямували на "лікування" дружин.

У першому випадку виїхати намагався 41-річний уродженець Івано-Франківщини, який наприкінці серпня одружився з 46-річною жінкою з інвалідністю II групи.

У другому – перетнути кордон хотів 18-річний волинянин, який 30 серпня уклав шлюб з 19-річною дівчиною з інвалідністю II групи з дитинства.

Для них передбачене покарання за тією ж статтею Кримінального кодексу.

Нагадаємо, прикордонники затримали переодягненого у жінку чоловіка. Він був у перуці, з макіяжем і паспортом сестри.